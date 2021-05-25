Экономика

Законопроект о развитии пчеловодства одобрил экономический комитет областного Собрания

Региональный законопроект «Об отдельных вопросах в сфере развития пчеловодства в Псковской области» стал темой для обсуждения на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания депутатов, которое состоялось 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ представила заместитель председателя областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзора Наталья Степанова. Проект закона области разработан в целях регулирования на территории региона отдельных вопросов в области пчеловодства в связи с принятием федерального закона от 30 декабря 2020 года №490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».

Законопроект устанавливает разграничение полномочий между органами государственной власти субъекта РФ в области пчеловодства, в том числе регионального парламента, администрации области.

Так, к полномочиям Псковского областного Собрания депутатов в сфере развития пчеловодства предлагается отнести следующие:

- принятие законов области в сфере развития пчеловодства;

- контроль за исполнением законов области в сфере развития пчеловодства;

- иные полномочия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта России в сфере развития пчеловодства, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами области.

«К полномочиям администрации области в сфере развития пчеловодства предлагается отнести полномочия по утверждению государственных программ Псковской области по развитию пчеловодства и иные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере развития пчеловодства, предусмотренные нормативными правовыми актами России и нормативными правовыми актами области», - продолжила Наталья Степанова.

Проект закона области также закрепляет право администрации региона определять уполномоченные органы в сфере развития пчеловодства. «Такими органами будут являться комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области и областной комитет по ветеринарии», - уточнила докладчик.

Уполномоченные органы исполнительной власти области в сфере пчеловодства предлагается наделить полномочиями по разработке и реализации государственных программ Псковской области по развитию пчеловодства, установлению порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки и иными полномочиями в соответствии с законодательством России и региона.

В случае одобрения указанного законопроекта ранее принятый закон Псковской области от 7 ноября 2018 года №1892-ОЗ «О пчеловодстве» признают утратившим силу. «В то же время установленный им День пчеловода в Псковской области 14 августа закрепляется в предлагаемом проекте закона», - добавила Наталья Степанова.

Председатель комитета Андрей Козлов заметил, что пчеловоды просили оставить праздник, и его оставили. «Все остальное приводится в соответствие с федеральным законодательством. Предлагаю этот закон поддержать», - сказал он.

«Обработка химией растений наносит урон нашим пчелам», - заявил руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко. По его словам, химией обрабатывались обочины дорог, и граждане жаловались на сокращение количества пчел.

«Пасеки не должны находиться рядом с дорогами», - ответила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Комитет рекомендовал региональному парламенту принять законопроект на сессии 27 мая в двух чтениях.