Экономика

Вопрос налогообложения предприятий рассмотрели в Псковском областном Собрании

Вопрос налогообложения предприятий рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое прошло 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета Андрей Козлов рассказал, что Законодательное Собрание Амурской области обратилось к законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов РФ по вопросу актуальности установления иного определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при реализации коммунальных ресурсов.

В обращении указывалось на то, что предприятиям предлагается производить уплату по налогу НДС при условии, если потребитель оплатил эту сумму. «Предложение наших коллег очень разумное. Ведь есть вопросы дисциплины по оплате коммунальных платежей», - заметил Андрей Козлов.

«Предложение следует поддержать, - согласился председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. - С платежной дисциплиной большая проблема. Поступление платежей происходит не одномоментно, а в течение месяцев при выставлении счетов».

Сергей Грахов привел пример, что предприятие, потратив деньги для подготовки к отопительному сезону, будет платить налоги в сентябре, тогда как население — в ноябре. «Возникает кассовый разрыв. Возникают задолженности перед поставщиками ресурсов», - добавил он.

При этом депутат Ирина Толмачева указала на то, что было бы разумно отменить уплату НДС с коммунальных услуг.

По итогам обсуждения комитет поддержал обращение коллег из Амурской области.