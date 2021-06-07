Экономика

Новые перспективы псковского бизнеса: «Титан-Полимер» готовит бизнес-кейсы для предпринимателей

В последнее время в экономике набирает обороты промышленная кооперация (В2В-сектор). Этот термин - «бизнес для бизнеса» или «би ту би» - определяет вид информационного и экономического взаимодействия, при котором компании работают не на конечного рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес.

Яркий пример такой работы в Псковской области - якорный резидент «Моглино», завод «Титан-Полимер», который готов не просто создавать промышленный кластер, а помогать другим предприятиям, например, выдавая им готовые бизнес-кейсы.

О том, как на данные планы отреагировала администрация Псковской области, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал заместитель председателя областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике - начальник отдела развития предпринимательства, торговли и конкуренции Сергей Зуев.

- Сергей Андреевич, известно, что на этот счет вашим комитетом с «Титан-Полимером» проводились переговоры. Поделитесь инсайдом. Также интересно, чем областная власть может быть полезной в поддержке по принципу «би ту би».

- Да, действительно руководством московской управляющей кампании со мной велись переговоры по этому вопросу. Мы понимаем, что «Титан-Полимер» является частью группы компаний, в которой представлено много направлений бизнеса - это предприятия крупнотоннажной химии, автохимия, автокосметика, агрокомплекс. За 30 лет работы компания накопила компетенции по управлению бизнес-процессами, которыми сегодня готова делиться.

- В чем состоит задумка «Титана»?

- Их предложение состоит в том, чтобы сформировать вокруг себя промышленный симбиоз предпринимателей Псковской области. «Титан-Полимер» в псковском регионе - это не только новая отрасль экономики, но еще и источник сырья.

Компания «Титан-Полимер» планирует создать кооперацию, в которой каждый последующий субъект малого и среднего бизнеса производил бы продукцию второго, третьего передела из их сырья. «Титан» готов формировать бизнес-планы и просил меня направить им пул мер поддержки, которые реализуются в Псковской области, чтобы «упаковать» их в бизнес-план. В данном бизнес-плане будет прописано, что производится, по какой технологии, куда продается. Также в нем будут учтены возможности, которые можно было бы привлечь в рамках господдержки, например, в части софинансирования затрат на обучение сотрудников или участия в программах центра поддержки экспорта. Там есть мера поддержки в виде поиска прямого зарубежного покупателя.

«Титан-Полимер» заинтересован в том, чтобы был разработан перечень таких бизнес-планов, которые мы бы могли через центр «Мой бизнес» предлагать предпринимателям. Это, скорее, бизнес-кейс, когда компания готова давать объем, когда есть понятная бизнес-модель. И региональная администрация заинтересована в том, чтобы диверсифицировать экономику и увеличивать количество именно промышленных субъектов малого и среднего бизнеса.

- Насколько я понимаю, это пока только переговоры. А какова перспектива, что все это сложится и будет реализовано?

- Насколько я знаю, у «Титана» есть практика разработки таких предложений. Я отправил им всю информацию, которая запрашивалась. В ближайшее время мы проведем кооперационную сессию, на которую будут приглашены действующие субъекты малого и среднего бизнеса. Им проще развить новое для себя направление, чем создать что-то с ноля, потому что промышленность - финансово затратный вид деятельности. Мы презентуем на стратегической сессии эти проекты и дальше будем отрабатывать их с каждым заявителем конкретно.

Беседовал Алексей Овчинников