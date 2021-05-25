Экономика

Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы функционирования бизнеса в условиях пандемии

В День российского предпринимательства губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей региона Аркадием Мурылевым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на ней рассмотрели вопросы функционирования и поддержки бизнеса в период действия ограничительных мер, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава региона отметил, что 2020 год был непростым для предпринимателей, и поблагодарил омбудсмена за оперативную обратную связь. «Нам многое удалось сделать. Реализованы значительные меры поддержки бизнеса и организаций из средств областного бюджета и за счет федерального центра. Время показало, что они оказались достаточно эффективными. Провалов в экономике нет. Единственное - снизился индекс промышленного производства, но при этом он упал меньше, чем по Северо-Западу и стране в целом», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Аркадий Мурылев подтвердил, что прошлый год для бизнеса оказался тяжелым, в связи с чем выразил благодарность руководству региона за оказанную в период пандемии поддержку, а также за снятие ряда ограничений для работы предпринимателей. Омбудсмен заметил, что в настоящее время все ограничительные меры, действующие на территории региона, соответствуют текущей эпидемиологической ситуации. Вместе с тем Аркадий Мурылев проинформировал, что бизнесмены неоднократно заявляли о необходимости их корректировки. В частности, представители отрасли общепита предлагают разрешить организацию и проведение в заведениях массовых мероприятий.

«Если дисциплина будет на достаточно высоком уровне в регионе, далее мы можем большинства ограничений избежать. В случае если положительная тенденция продолжится, по итогам месяца обсудим, какие ограничения можно снять или ослабить, чтобы позволить бизнесу полноценно работать», - ответил губернатор и поручил уполномоченному по защите прав предпринимателей подготовить ряд предложений на эту тему.

В продолжение участники встречи детально рассмотрели вопросы налоговой нагрузки, аренды земельных участков предпринимателями, а также вопросы взаимодействия бизнес-сообщества с муниципальной властью.

Отдельно рассмотрели ситуацию в регионе, связанную с занятостью работоспособного населения. В настоящее время в регионе на 30 тысяч человек увеличилось количество неработающих людей. «У нас было достаточно много различных аспектов, которые на эту сферу влияли, пандемия некоторые из них сильно усугубила. Важно подумать, как создать условия для возвращения количества работников в сфере малого и среднего предпринимательства на доковидный уровень. Необходимо также предусмотреть средства на поддержку организаций, которые планируют вновь пополнить свой штат», - отметил Михаил Ведерников и предложил более подробно рассмотреть этот вопрос в рамках специальной рабочей группы.