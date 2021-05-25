Экономика

Банки предупредили о рисках появления в России «экосистемного рабства»

В России может возникнуть «экосистемное рабство»: из-за единых подписок на разные сервисы, закрытого списка поставщиков и навязывания услуг у клиентов вероятны сложности с переходом в другую компанию на обслуживание. Об этом говорится в отзыве Национального совета финансового рынка на консультативный доклад Центробанка.

Для того, чтобы этот риск не реализовался, финансовый рынок предложил на регуляторном уровне упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую по аналогии со сменой сотового оператора, банка или брокера, пишет газета «Известия».

В документе говорится, что нужно закрепить требование к крупным экосистемам (с долей рынка 35% в трех-четырех сегментах, где они действуют) строиться по открытому принципу, чтобы на платформе предоставлялись услуги всех желающих, а не только аффилированных поставщиков. Кроме того, рынок предложил запретить крупнейшим игрокам вводить единую подписку.

«Закрытые экосистемы склонны к навязыванию собственных услуг и сервисов клиентам в дополнение к тому, за чем обратился человек. Эта проблема известна Центробанку в некоторых сегментах финрынка и успешно им пресекается. В экосистеме масштабы навязывания рискуют вырасти в разы. Запрет этой практики важно закрепить в законодательных актах, а также проработать меры надзора», - считает глава НСФР Андрей Емелин.