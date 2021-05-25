Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
БОПЭТ цифры и факты
юность в сапогах
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Для чего это нужно и где установить?
Школьников научат, как стать миллионерами
Акция «Импортируй с нами!»
конкурс - застройка Четырех углов
Модно и практично
Лицей Ростелекома
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Экономика 25.05.2021 17:450 Со слоном и мухой сравнил псковский чиновник федеральные и региональные торговые сети 27.05.2021 08:330 Банки предупредили о рисках появления в России «экосистемного рабства» 26.05.2021 22:000 В Псковской области растет просроченная задолженность по зарплате 26.05.2021 21:310 Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы функционирования бизнеса в условиях пандемии 26.05.2021 20:530 Применение кассовой техники на рынках обсудили псковские налоговики и представители торговли 26.05.2021 19:150 Вопрос налогообложения предприятий рассмотрели в Псковском областном Собрании
 
 
 
Самое популярное 20.05.2021 12:305 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 23.05.2021 13:2213 В Псковской области из-за недовольства родителей могут изменить формат выпускных 20.05.2021 10:050 Ушедшего в лес молодого опочанина нашли мертвым 22.05.2021 09:5927 Как тупить за рулем по-скобарски 24.05.2021 22:186 Стало известно отношение пациентов к условиям нахождения в псковской инфекционной больнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Банки предупредили о рисках появления в России «экосистемного рабства»

27.05.2021 08:33|ПсковКомментариев: 0

В России может возникнуть «экосистемное рабство»: из-за единых подписок на разные сервисы, закрытого списка поставщиков и навязывания услуг у клиентов вероятны сложности с переходом в другую компанию на обслуживание. Об этом говорится в отзыве Национального совета финансового рынка на консультативный доклад Центробанка.

Для того, чтобы этот риск не реализовался, финансовый рынок предложил на регуляторном уровне упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую по аналогии со сменой сотового оператора, банка или брокера, пишет газета «Известия».

В документе говорится, что нужно закрепить требование к крупным экосистемам (с долей рынка 35% в трех-четырех сегментах, где они действуют) строиться по открытому принципу, чтобы на платформе предоставлялись услуги всех желающих, а не только аффилированных поставщиков. Кроме того, рынок предложил запретить крупнейшим игрокам вводить единую подписку.

«Закрытые экосистемы склонны к навязыванию собственных услуг и сервисов клиентам в дополнение к тому, за чем обратился человек. Эта проблема известна Центробанку в некоторых сегментах финрынка и успешно им пресекается. В экосистеме масштабы навязывания рискуют вырасти в разы. Запрет этой практики важно закрепить в законодательных актах, а также проработать меры надзора», - считает глава НСФР Андрей Емелин.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?
В опросе приняло участие 137 человек
27.05.2021, 08:330 Банки предупредили о рисках появления в России «экосистемного рабства» 27.05.2021, 08:160 В «Экопроме» рассказали о сложностях вывоза ТКО в Гдове 27.05.2021, 08:000 Синоптики прогнозируют рекордно теплый год в ближайшие пять лет 27.05.2021, 07:500 ОНФ предлагает расширить использование маткапитала
27.05.2021, 07:391 Вирусолог не исключила подъема заболеваемости COVID-19 в октябре 27.05.2021, 07:270 Общественная палата планирует привлечь около 100 тысяч наблюдателей на выборы 27.05.2021, 07:150 Контроль за оружием в России ужесточат с 1 марта 2022 года 27.05.2021, 07:000 Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
26.05.2021, 22:450 Новгородские поисковики работают в Псковской области 26.05.2021, 22:230 Неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства пройдет в Псковской области 26.05.2021, 22:000 В Псковской области растет просроченная задолженность по зарплате 26.05.2021, 21:572 Четыре автомобиля столкнулись на Сиреневом бульваре в Пскове
26.05.2021, 21:450 Соревнования по парашютному спорту пройдут в Пскове 27-30 мая 26.05.2021, 21:310 Михаил Ведерников и Аркадий Мурылев обсудили вопросы функционирования бизнеса в условиях пандемии 26.05.2021, 21:170 Юность в сапогах 26.05.2021, 21:110 Псковский театр драмы приглашает на премьеру спектакля-кабаре
26.05.2021, 21:001 Финальное шоу великолукских конкурсов красоты. ФОТО 26.05.2021, 20:555 Псков заказал капремонт второй части улицы Фабрициуса за 233 млн рублей 26.05.2021, 20:530 Применение кассовой техники на рынках обсудили псковские налоговики и представители торговли 26.05.2021, 20:380 Закончился прием заявок на конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны»
26.05.2021, 20:141 Установлены причастные к повреждению памятника Неизвестному солдату в Великих Луках 26.05.2021, 20:100 «Михайловское» предлагает поздравить Пушкина с 222-м днем рождения 26.05.2021, 20:031 Участились случаи продажи квартир с долгами по капремонту – региональный оператор 26.05.2021, 20:010 Псковские школьники завоевали первое место на «Automotive Innovation Camp – 2021»
26.05.2021, 19:463 Выборы с приставкой VIP, или «Две большие разницы» 26.05.2021, 19:372 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области закончатся дожди 26.05.2021, 19:343 Псковские профсоюзы смогут наблюдать за легитимностью выборов 26.05.2021, 19:220 Четыре года проведет в колонии житель Порхова, порезавший знакомого
26.05.2021, 19:150 Вопрос налогообложения предприятий рассмотрели в Псковском областном Собрании 26.05.2021, 19:070 Псковский суд отправил в колонию жителя Пермского края за покупку наркотиков 26.05.2021, 19:060 В Невельском районе отремонтируют путепровод на трассе Р-23 26.05.2021, 18:520 Псковичи примут участие в чемпионате СЗФО по боксу
26.05.2021, 18:420 Икона пропала из Крыпецкого монастыря 26.05.2021, 18:370 В Псковской области территории для спортивного ориентирования заросли борщевиком 26.05.2021, 18:190 Лучших участников конкурса «Останови огонь!» назвали в Пскове 26.05.2021, 18:070 Псковичи вернули продавцам более 6000 интернет-заказов за год
26.05.2021, 17:440 В Пскове инвалид-колясочник добивается обеспечения доступности собственного жилья 26.05.2021, 17:360 Законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия поддержали в Госдуме 26.05.2021, 17:2910 «Голосую, где хочу»: почти 12 тысяч псковичей сделали свой выбор на праймериз ЕР 26.05.2021, 17:241 Завод «Титан-Полимер» помогает отремонтировать Тямшанский дом культуры
26.05.2021, 17:180 Псковичка лишилась почти полмиллиона рублей после разговоров с мошенником 26.05.2021, 17:148 В России начали вакцинацию домашних животных от COVID-19 26.05.2021, 17:100 Две улицы Пскова перекроют для движения транспорта 30 мая 26.05.2021, 17:040 Семейная пара сбывала фальшивые деньги в Пскове
26.05.2021, 16:580 МЧС предупреждает жителей Псковской области о неблагоприятном явлении 26.05.2021, 16:550 Форум по внедрению инноваций в области культуры проходит в Пскове 26.05.2021, 16:482 Шаровая молния разбила несколько щитов электроснабжения в Псковском районе 26.05.2021, 16:450 Опубликована задолженность крупных потребителей газа в Псковской области
26.05.2021, 16:400 Дмитрий Белюков назвал колоссальной конкуренцию на Всероссийской олимпийской научной сессии 26.05.2021, 16:330 В Пскове скончался режиссер «Театра Слова» Леонид Изотов 26.05.2021, 16:240 Псковский район уже начал готовиться к новому отопительному сезону 26.05.2021, 16:163 Подать документы в университет в Германии сложнее, чем учиться?
26.05.2021, 16:140 Пушкиногорец отправится в колонию за призыв взорвать телецентр «Останкино» 26.05.2021, 16:116 В Пскове проверят организацию концерта Noize MC 26.05.2021, 16:070 Законопроект о развитии пчеловодства одобрил экономический комитет областного Собрания 26.05.2021, 15:473 Полковник присвоил мотовездеход воинской части и отправил его в Псковскую область
26.05.2021, 15:400 Генеральный спонсор чемпионата мира по хоккею воплотил любовь к игре в серии автомобилей 26.05.2021, 15:340 Дмитрий Белюков поделился ожиданиями от участия в праймериз «Единой России» 26.05.2021, 15:330 «Подстрочник» со Станиславом Колинко. ВИДЕО 26.05.2021, 15:282 В Пскове расширят проезд с улицы Юбилейной, 47
26.05.2021, 15:260 Губернатор поблагодарил предпринимателей за активное участие в развитии Псковской области 26.05.2021, 15:232 Елена Даньшова: Нужно поднимать авторитет педагогических и медицинских профессий 26.05.2021, 15:041 Путин подписал закон о поддержке семей с детьми 26.05.2021, 14:570 Жительница Петербурга просит отметить работу псковских медиков
26.05.2021, 14:430 Злоумышленник вынес сбережения порховской пенсионерки через окно 26.05.2021, 14:380 Псковские студенты могут посетить театр за полцены 26.05.2021, 14:310 Экозабег организуют в Пскове 13 июня 26.05.2021, 14:173 Опубликовано видео задержания псковских полицейских по уголовному делу о мошенничестве
26.05.2021, 14:100 Дмитрий Белюков рассказал о научных достижениях великолукской спортивной академии 26.05.2021, 14:050 Уголовное дело против неплательщицы алиментов возбудили в Пустошке 26.05.2021, 13:582 Фельдшер с вакциной от коронавируса отправился на Талабские острова 26.05.2021, 13:531 Полиция разыскивает причастных к порче памятника Неизвестному солдату в Великих Луках
26.05.2021, 13:390 Дмитрий Белюков: За каждым экспонатом музея спорта стоит судьба страны 26.05.2021, 13:390 Псковские депутаты выступили за совершенствование системы оказания помощи онкобольным детям 26.05.2021, 13:350 Памятник Неизвестному солдату в Великих Луках пострадал от огня из-за вандалов 26.05.2021, 13:281 Аркадий Мурылев: Предприниматели продолжают движение, когда другие опускают руки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.