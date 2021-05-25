Аналитики выделили самые дорогие вакансии в Пскове в мае

Самые высокие зарплаты в Пскове – в продажах. Бизнес ищет новые точки роста и нуждается в высококвалифицированных руководителях и специалистах, которые помогут найти новые ниши, увеличить базу клиентов или повысить стоимость среднего чека. К такому выводу пришли специалисты SuperJob по итогу анализа предложений работодателей.
Директору магазина федеральной розничной сети предлагают 57800 рублей в месяц. Успешному кандидату обещают быстрый карьерный рост, скидки на продукцию, обучение и корпоративные пенсионные программы.
Мастеру по ремонту бытовой техники обещают от 60 тысяч рублей в месяц с премиями и бонусами, ДМС, служебным автомобилем в круглосуточное пользование и обучением за счет компании.
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№
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Должность
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Предлагаемая зарплата
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1
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от 60 000 руб.
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2
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63 990 руб.
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3
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57 800 руб.