Экономика

Аналитики выделили самые дорогие вакансии в Пскове в мае

Самые высокие зарплаты в Пскове – в продажах. Бизнес ищет новые точки роста и нуждается в высококвалифицированных руководителях и специалистах, которые помогут найти новые ниши, увеличить базу клиентов или повысить стоимость среднего чека. К такому выводу пришли специалисты SuperJob по итогу анализа предложений работодателей.

Директору магазина федеральной розничной сети предлагают 57800 рублей в месяц. Успешному кандидату обещают быстрый карьерный рост, скидки на продукцию, обучение и корпоративные пенсионные программы.

Мастеру по ремонту бытовой техники обещают от 60 тысяч рублей в месяц с премиями и бонусами, ДМС, служебным автомобилем в круглосуточное пользование и обучением за счет компании.