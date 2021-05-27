Экономика

Промпроизводство в Псковской области выросло в апреле на 8,6%

В апреле промышленное производство в Псковской области выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%. В целом за 4 месяца прирост составил 2,7% к январю-апрелю прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Рост объемов производства к январю-апрелю 2020 года показали добыча полезных ископаемых – на 6,6%, обрабатывающие производства – на 2,6%, энергетический сектор, тепло и газоснабжение – на 20,6%. Снижение объемов в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, составило 15,2%.

Производства, показавшие в январе-апреле этого года наибольший рост по сравнению с аналогичным 2020-го:

производство, передача и распределение электроэнергии (в 3,6 раза),

производство кожи и изделий из кожи (+ 48,6%),

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+ 37,1%),

производство одежды (+ 31,5%),

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+ 24%).

Производства, больше других снизившие объемы по сравнению с январем-апрелем 2020 года: