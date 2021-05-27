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Экономика

В Псковской области усилят борьбу с теневым сектором экономики

27.05.2021 18:16|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел первое заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона отметил, что обеспечение необходимого комплекса мер для восстановления численности занятого населения до уровня 2019 года — поручение президента России. Ранее ситуацию в Псковской области рассмотрели на рабочей встрече с заместителем министра труда и социальной защиты Еленой Мухтияровой.

Михаил Ведерников рассказал о детальном анализе сферы занятости, который проведен в соответствии с рекомендациями федерального центра. «В Псковской области ко всем трудностям, которые спровоцировал COVID-19 на рынке труда, добавляется общее снижение численности населения, отрицательная и маятниковая трудовая миграция, а также большое количество занятных в теневом секторе экономики», - заметил он и обратил внимание, что в настоящий момент на регистрационном учете в качестве безработных состоит около 3,4 тыс. граждан. Снижение с начала года составило более 3 тыс. человек.

В ходе совещания отмечалось, что легальный сектор экономики пострадал не так существенно, как это предполагали негативные сценарии. В частности, по данным областной налоговой службы, отчисления НДФЛ в консолидированный бюджет области в прошлом году составили 113% к уровню 2019 года. В абсолютных цифрах увеличение составило 1,2 млрд рублей, из которых половина обусловлена ростом заработной платы.

«Это говорит о том, что львиная доля новых незанятых ранее работала в теневом секторе экономики. Многие люди пострадали от последствий пандемии, но помощь и поддержку получить не смогли, потому что работодатель за них не платил налоги», — подчеркнул губернатор.

Учитывая все факторы, глава региона сформулировал ключевые задачи, стоящие перед регионом. Так, Михаил Ведерников заявил о необходимости продолжить системный и глубокий анализ ситуации вместе с органами статистики, налоговыми службами, пенсионным фондом, фондами медицинского и социального страхования, службой занятости и профильными комитетами. Результатом этой работы должно стать точное определение географии незанятых, их социального статуса, а также потенциальной занятости в теневом секторе, определил губернатор, отметив, что такая аналитика, в свою очередь, позволит более взвешенно подойти к решению других задач.

Во-первых, речь идет об усилении работы центров занятости. В настоящее время план работы в части охвата населения уже скорректирован с почти 47 тыс. человек до 53 тыс. человек. Сюда включены мероприятия по профобучению, соцконтрактам и стимулированию найма безработных.

Еще ключевое направление работы — борьба с теневым сектором экономики. «У нас есть работодатели, в том числе крупные, которые к зарплатам и социальной защищенности своих работников относятся весьма вольно», — заметил губернатор. Он подчеркнул, что случаи снижения зарплат или выплат «в конвертах» нужно оставлять на постоянном контроле и призвал общими усилиями разработать такой комплекс мер и инструментов, который позволит без ущерба экономике и предприятиям перевести их к более цивилизованному отношению к своим сотрудникам.

Далее в рамках обсуждения участники совещания выступили с наработками и предложениями, которые направлены на возвращение показателей занятости в регионе на доковидный уровень. Так, председатель областного комитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников обратил внимание на важность поддержки, в первую очередь, бизнеса и работников сферы общепита, туристического бизнеса и других направлений, наиболее пострадавших во время действия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова подчеркнула необходимость продолжения работы в рамках постановки на налоговый учет самозанятых граждан. Она проинформировала, что ежедневно в налоговых органах регистрируются по 20 представителей этой категории. Всего в регионе уже насчитывается около 5 тыс. самозанятых.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев сообщил, что для решения поставленных задач ряд крупных предпринимателей области готовы организовать новые рабочие места. Планируется, что в 2021 году их будет около 1,1 тыс. Губернатор отметил, что по этому вопросу с министерством экономического развития РФ прорабатывается комплекс мер по оказанию поддержки предприятиям. Дополнительно Михаил Ведерников предложил активизировать работу по увеличению количества граждан, обучающихся по профессиональным программам.

Свои предложения по восстановлению рынка труда от профсоюзных организаций высказал зампредседателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний. Он подчеркнул важность подписания коллективного договора между работодателем и сотрудниками, который гарантирует соцзащищенность граждан. Глава региона призвал участников группы усилить информационную работу в этом направлении, назвав коллективный договор действенным инструментом ухода от теневого труда.

По итогам совещания губернатор поручил профильным органам исполнительной власти и ведомствам проработать и систематизировать всю информацию, а также сформировать подробный план дальнейших действий для решения наиболее актуальных вопросов занятости населения Псковской области.

Теги: #Псковская область #экономика #рынок труда
Источник: Псковская Лента Новостей
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