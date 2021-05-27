Экономика

Производители игрушек предложили зафиксировать цены на сырье

Производители детских игрушек намерены предложить Минпромторгу субсидировать изготовителей сырья для своей продукции. Речь о таких материалах, как пластик, дерево, бумага, картон, металл и ткань. Их стоимость следует зафиксировать, а в перспективе государство может компенсировать компаниям выпадающий доход - разницу между рыночной и замороженной стоимостью, считают производители игрушек. Этот вопрос Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) обсудит с Минпромторгом в начале июня, рассказала «Известиям» глава АИДТ Антонина Цицулина.

С начала 2021 года отрасль столкнулась с ростом цен на сырье, уже отмечала ассоциация в письме в Минпромторг от 25 января. В документе пояснялось: ограничительные меры привели к разрыву кооперационных цепочек по всем пунктам поставок сырья. Плюс к этому значительно возросли цены на логистику, отмечалась заболеваемость коллективов, указано в письме. За 2020 год к декабрю ДСП подорожала на 43%, до 233 рублей за кубометр, трикотаж - на 21%, до 646 рублей за метр, полипропилен - на 25%, до 87 рублей за килограмм.

Еще в начале 2021 года АДИТ предупреждала: поставщики не гарантируют, что в I квартале не будет еще одной волны роста цен. В итоге к настоящему времени стоимость материалов для изготовления игрушек подскочила на 30–70% в зависимости от их вида, сказала Антонина Цицулина.

Она отметила, что сейчас розница продает товары, изготовленные и закупленные еще в 2020 году, поэтому подорожание сырья на ценах в магазинах еще не отразилось. Новые игрушки, сделанные из материалов по более высокой стоимости, могут появиться в рознице уже осенью - глобальные производители предупредили о том, что могут скорректировать свои цены.