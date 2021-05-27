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Экономика

Производители сообщают о риске дефицита яиц

28.05.2021 08:57|ПсковКомментариев: 0

Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. Об этом сообщают «Ведомости».

Такую ситуацию производители объясняют сезонным сокращением спроса на их продукцию, так обычно происходит после Пасхи. Однако за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства, рассказали на совещении в ведомстве. 

Представитель Минсельхоза подтверждает, что к 26 мая яйца 1-й категории в опте подешевели на 19,5% к аналогичной дате апреля, а 2-й категории – на 10,9%. Абсолютные цифры он не назвал. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева уточняет, что ритейлеры по итогам тендеров закупают такие товары по 36–45 рублей за десяток без учета НДС, тогда как их себестоимость сейчас составляет в среднем 49–52 рублей. Цены закупки яиц на электронных торгах со сроками поставки в первой половине июня снизились даже до уровня 27–29 рублей за десяток, уточняет гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко.

Бобылева напоминает, что себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год увеличилась на 20–25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и прочего. Усугубляет ситуацию и то, что ритейлеры переоценили востребованность этой продукции перед Пасхой, закупив ее в избытке, говорит Холдоенко. Соответственно, сейчас у ритейлеров образовались излишки продукции, и это тоже оказывает давление на закупочные цены.

Долго работать в убыток производители яиц не смогут, продолжает Бобылева. По ее мнению, вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции. Холдоенко также говорит, что в сложившейся ситуации его компания будет вынуждена пойти на снижение поголовья. Бобылева считает, что выходом из ситуации для производителей яиц был бы уход от преимущественно тендерных поставок в сторону прямых долгосрочных договоров. Холдоенко сомневается, что рынок откажется от этой процедуры. Он надеется совместно с ритейлерами выработать «механизм справедливого ценообразования», чтобы не допустить нехватки продукции.

Национальный союз птицеводов сейчас обсуждает с Минсельхозом и Минпромторгом вопрос о том, как улучшить коммуникацию с сетями, чтобы не допускать скачков цены как вверх, так и вниз, говорит его гендиректор Сергей Лахтюхов. По его словам, об административном регулировании речи не идет.

Ранее ритейлеры и производители после критики президента Владимира Путина, обеспокоенного ростом стоимости продуктов питания, заключили соглашения о предельной стоимости на масло и сахар. Также были введены квота и пошлины на экспорт зерна и другие ограничения. Помимо официальных мер власти не раз неофициально призывали региональных чиновников и производителей остановить рост оптовых цен (в том числе на яйца), а ритейлерам – не соглашаться на существенное повышение со стороны производителей. В противном случае они грозили заключить такие же соглашения, как по сахару и маслу.

Минсельхоз оценивает ситуацию с яйцами как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства птицеводческой продукции в 2021 году, говорит его представитель. Он рассчитывает, что финансовой устойчивости предприятий будут способствовать утвержденные недавно меры поддержки отрасли: увеличение максимального размера льготного краткосрочного кредита на одного заемщика с 1 млрд до 1,5 млрд рублей, а также пролонгация льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Представитель Минпромторга на вопросы не ответил.

Ритейлеры снижение закупочной цены яиц критичным не считают. Цены в мае действительно упали примерно на 10–15% по сравнению с апрелем, но они все равно выше, чем год назад, говорит представитель «Ленты». Сотрудник еще одного ритейлера отмечает, что к концу апреля десяток яиц стоил 85 рублей, а спустя 3–4 недели цены опустились на 46% до 46 рублей. Он подчеркивает, что примерно такую же динамику эта продукция демонстрирует из года в год, поэтому «катастрофы нет». При использовании тендерной системы ни одна из торговых сетей не имеет возможности диктовать свои условия производителям, продолжает его коллега, близкий к другой торговой сети. По его словам, если в ходе торгов устанавливается цена закупки, которая не устраивает компании, они могут продать свой товар в другие розничные точки, а торговая сеть останется без яиц, подчеркивает он.

Призывы властей к сдерживанию цен и их регулирование дестабилизируют ситуацию и в результате все участники рынка ведут себя нерационально, объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, с одной стороны, сети увеличивают закупки, чтобы избежать пустых полок в периоды повышенного спроса у населения, с другой – производителям сложно согласовать повышение цен с ритейлерами, хотя себестоимость у них резко увеличилась. Но и поставлять себе в убыток они тоже не могут, поэтому будут искать предлог для сокращения поставок по невыгодным для себя контрактам. Способствовать нормализации ситуации на рынке могут отказ государства от жесткого регулирования цен, объемов и условий поставок и содействие ритейлерам и поставщикам во внедрении уже разработанных инструментов и институтов саморегулирования, резюмирует Бурмистров. Один из производителей яиц, впрочем, считает, что власти вряд ли поддержат меры, ведущие к повышению цены, в отличие от ситуации, когда их надо экстренно снижать.

Теги: #продукты #экономика #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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