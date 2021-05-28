Экономика

Александр Котов о 8 миллиардах на реструктуризацию кредитов: Это снизит остроту проблемы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал серьезным подспорьем выделение для Псковской области более 8 млрд рублей на реструктуризацию кредитов.

«Это будет сейчас для нас серьезным подспорьем на данном этапе, - отметил он. - Бюджетные кредиты значительно дешевле, чем кредиты коммерческие - другие процентные ставки. Бюджетные кредиты, как предложил президент, можно будет реструктуризировать, чтобы нагрузка на региональные бюджеты была еще меньше. Сроки возврата этих бюджетных кредитов будут продлены. И это тоже будет определенная помощь».

По его мнению, это «хирургическая операция», которая позволит решить проблему именно сегодня. «Даже не решить проблему, а снизить ее остроту. А надо работать системно, нужно менять межбюджетные отношения, чтобы дотация из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности распределялась более справедливо», - сказал Александр Котов

Смотрите также Более 8 млрд рублей может получить Псковская область на реструктуризацию кредитов

Напомним, Псковская область может получить более 8 млрд рублей в рамках решения президента о помощи регионам в части замещения коммерческих кредитов бюджетными, а также реструктуризации «ковидных» кредитов.