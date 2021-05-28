Александр Котов о 8 миллиардах на реструктуризацию кредитов: Это снизит остроту проблемы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал серьезным подспорьем выделение для Псковской области более 8 млрд рублей на реструктуризацию кредитов.
По его мнению, это «хирургическая операция», которая позволит решить проблему именно сегодня. «Даже не решить проблему, а снизить ее остроту. А надо работать системно, нужно менять межбюджетные отношения, чтобы дотация из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности распределялась более справедливо», - сказал Александр Котов
Напомним, Псковская область может получить более 8 млрд рублей в рамках решения президента о помощи регионам в части замещения коммерческих кредитов бюджетными, а также реструктуризации «ковидных» кредитов.