Александр Котов поднимет вопрос межбюджетных отношений на конференции ПАСЗР

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил о том, что вновь озвучит необходимость внесения изменений в методику межбюджетных отношений на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
Спикер регионального парламента напомнил, что проблема межбюджетных отношений стоит давно. «И мы на Совете законодателей часто к ней возвращаемся. И министр финансов признает, что на сегодняшний день межбюджетные отношения приводят к тому, что долг субъектов РФ, возрастает», - отметил он.
Александр Котов напомнил, что поддержкой в решении этого вопроса парламентарии заручились в Совете Федерации.