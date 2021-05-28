Экономика

Александр Котов поднимет вопрос межбюджетных отношений на конференции ПАСЗР

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил о том, что вновь озвучит необходимость внесения изменений в методику межбюджетных отношений на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

«На следующей неделе будет конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Опять буду поднимать вопрос межбюджетных отношений. Мы подготовили соответствующее обращение, еще одно, в правительство РФ. Надеюсь, коллеги из Северо-Запада нас поддержат, и это будет голос не одной Псковской области, а голос законодательных органов СЗФО», - рассказал Александр Котов.

Спикер регионального парламента напомнил, что проблема межбюджетных отношений стоит давно. «И мы на Совете законодателей часто к ней возвращаемся. И министр финансов признает, что на сегодняшний день межбюджетные отношения приводят к тому, что долг субъектов РФ, возрастает», - отметил он.

Александр Котов напомнил, что поддержкой в решении этого вопроса парламентарии заручились в Совете Федерации.