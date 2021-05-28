Экономика

6,5 млн прибыли «Горводоканала» нужно направить на соцпроекты в Пскове, считает Дмитрий Барабанов

Порядка 6,5 млн рублей могли направить на реализацию социальных проектов в Пскове, если бы «Горводоканал» вернул в бюджет города часть прибыли за 2020 год. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

Вопрос о подлежащих перечислению в бюджет средств МП города Пскова «Горводоканал» за 2020 год рассматривался на 51-й сессии гордумы. Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы деньги остались в казне предприятия и были направлены на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, реконструкцию КНС.

Однако Дмитрий Барабанов с этим в корне не согласен. Он пояснил, что в соответствии с решением Думы муниципальные предприятия должны перечислять в бюджет Пскова часть прибыли, полученной по итогам работы за год. Организации, работающие в рамках государственного регулирования тарифа, к которым относится и «Горводоканал», производят отчисления от всех видов деятельности в размере 5% прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, остальные муниципальные предприятия – 50%, ООО «Расчетный центр города Пскова» – 100%.

Дмитрий Барабанов уточнил, что ранее «Горводоканал» не направлял деньги в бюджет Пскова, так как в январе 2011 года администрация города подписала Соглашение о муниципальной поддержке в рамках кредитного соглашения между МП города Пскова «Горводоканал» и Европейским банком реконструкции и развития. В документе было указано, что прибыль предприятия предназначена исключительно для исполнения обязательств по кредитному соглашению. Однако срок действия соглашения о поддержке истек в 2020 году. «Горводоканал» досрочно погасил кредитные обязательства перед банком реконструкции еще в марте 2019 года.

Кроме того, подчеркнул Дмитрий Барабанов, в 2017 году предприятие получило из бюджета Пскова субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту на реконструкцию и восстановление водоснабжения и водоотведения в Пскове в размере 76 млн 532,8 тыс. рублей.

«В бюджете города на 2021 год в доходной части имеется статья о перечислении прибыли от «Горводоканала». И план пополнения доходной части бюджета за счет прибыли предприятий может быть не исполнен, если деньги не поступят», - предупредил депутат и заметил, что эти деньги можно было бы направить на благоустройство, возведение детских площадок и другие социальные объекты.

Таким образом, подытожил он, в соответствии с решением гордумы №1016 «Горводоканал» должен перечислить прибыль в бюджет города Пскова, и у депутатов нет оснований оставить эти деньги предприятию. Парламентарий также уверен, что с учетом всего вышеизложенного стоит поднять вопрос о том, чтобы «Горводоканал» перечислял в бюджет 50% прибыли вместо положенных 5%.