Александр Котов о проблеме межбюджетных отношений

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом советов», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 мая. Гостем студии стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним проблему межбюджетных отношений и замену коммерческих кредитов бюджетными.
Максим Костиков: Бюджетная обеспеченность региона - проблема острейшая. Она не решена на федеральном уровне, несмотря на то, что и вы неоднократно эту тему поднимали. Каждый год губернатор и администрация области выступает в роли регионального лоббиста, выбивает деньги в Минфине, обращается к президенту. Почему, на ваш взгляд, система не принимает кардинальных мер по изменению межбюджетных отношений?
Александр Котов: Сложно на этот вопрос ответить. Давно пытаюсь найти аргументы, которыми руководствуются в Минфине. Но я сторонник системного подхода. Проблема межбюджетных отношений стоит давно. И мы на Совете законодателей часто к ней возвращаемся. И министр финансов признает, что на сегодняшний день межбюджетные отношения приводят к тому, что долг субъектов РФ возрастает.
Методика меняется, не стоит на месте, какие-то изменения в нее вносятся. Несколько лет назад это привело к тому, что все-таки значительно снизились долги регионов - с 2,5 трлн рублей до 1,7 трлн рублей. Это значительные подвижки. А сейчас, к сожалению, долги продолжают наращиваться. На сегодняшний день эта цифра опять близка к 2,5 трлн рублей. Это говорит о том, что изменения, которые были внесены в методику межбюджетных отношений, очень слабо работают, и нужно вносить какие-то кардинальные изменения.
На следующей неделе будет конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Вопрос межбюджетных отношений опять буду поднимать. Мы подготовили соответствующее обращение, еще одно в правительство РФ. Надеюсь, коллеги из Северо-Запада нас поддержат, и это будет голос не одной Псковской области, а голос законодательных органов СЗФО.
Максим Костиков: Получается, что Псковская область работала не так плохо, как другие регионы. В условиях общего кризиса наши собственные доходы упали не так сильно, как это произошло в других субъектах, например, в Башкирии. Но Башкирия получает 4,5 млрд рублей помощи от Минфина, а Псковская область - 0,5 млрд рублей. Получается, чем лучше сработал, тем меньше получил? Не очень понимаю, как функционируют эти методики Минфина?
Александр Котов: Так и функционируют. Мы как раз и говорим о том, что это надо менять. Менять кардинально.
Кстати, мы нашли поддержку в Совете Федерации. Недавно к нам приезжали сенаторы, они нас поддерживают. На Совете законодателей вносили предложение в том числе и то, которое сформулировали сенаторы Совета Федерации.
Уже практически все понимают, что такая система не стимулирует регионы, что ее нужно менять, что нужно каким-то образом помогать тем субъектам, которые по объективным причинам на сегодняшний день вынуждены увеличивать свою задолженность. Мы же не можем отказаться от текущих финансовых обязательств. Для того, чтобы их выполнить, прибегаем к заемным средствам.
Максим Костиков: А замена коммерческих кредитов бюджетными насколько решит нашу проблему?
Александр Котов: Это будет сейчас для нас серьезным подспорьем на этом этапе. Бюджетные кредиты значительно дешевле, чем кредиты коммерческие - другие процентные ставки. Бюджетные кредиты, как предложил президент, можно будет реструктуризировать, чтобы нагрузка на региональные бюджеты была еще меньше. Сроки возврата этих бюджетных кредитов будут продлены. И это тоже будет определенная помощь.
Это «хирургическая операция», которая позволяет решить проблему именно сегодня, в этот момент. Даже не решить проблему, а снизить ее остроту. А надо работать системно, нужно менять межбюджетные отношения, чтобы дотация из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности распределялась более справедливо.