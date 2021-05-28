Экономика

Россияне стали больше уходить в минус по банковским картам

Россияне в апреле стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по такому «пластику» за год выросла в 3,4 раза, а его количество - в 2,8 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами - может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счет чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным.

По данным «Эквифакса», российские банки в прошлом месяце нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении - до 18,4 тысячи единиц. Лимит овердрафта в середине весны также вырос - на четверть, до 34,8 тысячи рублей.

В результате объем задолженности по картам с овердрафтом вырос в 3,4 раза - до 639,5 миллиарда рублей.

«Овердрафты – это уходящий с рынка продукт, на смену которому пришли кредитные карты, поэтому со временем овердрафты сами по себе уйдут с рынка. Рост объема портфеля овердрафтов в ушедшем месяце обусловлен, скорее, техническими вопросами учета задолженности, которая, по практике, с течением нескольких месяцев снизится до обычных величин», - пояснили эксперты.