Экономика

В России предложили создать интервенционный фонд сахара

Минсельхоз предложил правительству создать государственный интервенционный фонд сахара. Его объем может составить до 500 тыс. тонн — это приблизительно месячное потребление этой продукции в России. Об пишет газета «Известия» со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

По его словам, закупки следует проводить где-то в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара. А реализовывать — при необходимости, когда понадобится выровнять его цену на рынке. «Такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе. Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, решения пока нет», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что сахар — высоковолатильный товар, его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы. Поэтому Минсельхоз считает, что следует сформировать этот фонд. Ведомство также планирует сделать традиционные запасы зерна, в этом году объем может составить около 3 млн тонн. Сейчас в интервенционном фонде осталось чуть более 100 тыс. тонн.