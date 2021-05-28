Экономика

Доходы от акцизов на табак могут отдать регионам

Регионам могут передать доходы от акцизов на табак — в рамках бюджетного маневра по долгосрочной стабилизации их финансовой устойчивости. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на собственные источники, это обсуждается в правительстве и Госсовете

Сейчас 100% этих средств поступает в федеральный бюджет. При этом одновременно с закреплением акцизов за субъектами будет реформирована система их администрирования. В частности, доходы от реализации табака будут собираться по месту его продажи, а не производства. В прошлом году в казну поступило 573 млрд рублей акцизов на табачную продукцию. С 2021 года ставка повысилась примерно на 20%.

Также среди обсуждаемых инициатив — консолидация в федеральном бюджете расходов на взносы в ФОМС за несовершеннолетних и пенсионеров. За прошлый год субъекты передали почти 744 млрд рублей страховых взносов на ОМС за неработающее население.

Эти два предложения основные, уточнили собеседники издания. По их словам, передача акцизов — уже в целом согласованная позиция. Тем не менее Минфин крайне негативно на нее реагирует и скорее склонен взять на себя бремя по обеспечению взносов в ФОМС, чем отдать субъектам доходы от табака. Обе инициативы сгенерированы по линии Госсовета, уточнили источники.