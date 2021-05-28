Экономика

Госдолг России приблизился к 20 трлн рублей

Государственный долг РФ за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 млрд рублей и составил 19,7 трлн рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за январь - март 2021 года, пишет ТАСС.

«По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг РФ увеличился на 741 290,4 млн рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн рублей (17% прогнозируемого объема ВВП)», - уточняется в докладе.

Отмечается, что объем внутреннего госдолга РФ в январе-марте вырос на 4,6% (683 млрд рублей), до 15,434 трлн рублей. При этом его доля в общем объеме госдолга РФ увеличилась до 78,4% с 77,9%.

Согласно докладу, внешний госдолг РФ уменьшился на 1,1% ($598,3 млн) и на 1 апреля составил $56,1 млрд. Однако в рублевом эквиваленте внешний долг с начала года вырос на 1,4% (58,3 млрд рублей), до 4,247 трлн рублей.

В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год, предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП составит 20,4% (в 2022 году - 20,8%, в 2023 году - 21,4%). При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными, отмечал Минфин.