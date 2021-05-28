Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Дмитрием Ходасом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — генеральный директор компании «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас.

Напомним, компания «Сибирский гостинец», основанная в 2012 году в Сургуте, в 2016-м пришла в Псковскую область и стала одним из резидентов особой экономической зоны «Моглино». Сегодня предприятие не только является действующим, там уже производят продукты, полученные методом сублимационной сушки, но и активно растет и расширяется. Но не все так радужно. Судебный иск от налоговой инспекции на банкротство, жалоба бывшего бухгалтера, указавшего на грубые нарушения в финансовой деятельности резидента «Моглино» и даже уголовное дело в отношении гендиректора «Сибирского гостинца», - это, к сожалению, тоже реалии сегодняшнего дня.

Сегодня ведущий Алексей Овчинников вместе с Дмитрием Ходасом постарается разобраться, почему у инвестора возникла череда таких серьезных проблем, и как он намерен их решать.

Радиослушатели могут задать свой вопрос в прямом эфире по телефону 56-73-72.