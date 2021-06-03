Экономика

Сергей Аржаников: Псковские вузы и ссузы не учитывают запросы работодателей

Учреждения среднего и высшего профессионального образования Псковской области не совсем учитывают запросы работодателей на конкретные профессии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников в ходе круглого стола в РСПП, посвященного путям решения кадровой проблемы в экономике региона.

По его словам, в Псковской области сформирован прогноз потребностей в кадрах на 2021-2027 годы. Так, например, предприятия обрабатывающего производства заявили, что в этом году им нужны 403 специалиста со средним и высшим образованием по 50-60 специальностям. Потребность на три года в данной сфере — 1300 человек. Между тем по состоянию на середину мая текущего года в сфере обрабатывающего производства заявлено 2870 вакансий, а безработных, которые стоят на учете и могли бы работать в данной сфере, - 128. «То есть обеспечить кадрами из числа безработных - действительно проблема», - констатировал Сергей Аржаников, высказав мнение, что «наши образовательные учреждения не совсем учитывают запросы работодателей».

Также председатель комитета отметил проблему огромного оттока кадров из Псковской области. Так, в настоящее время за пределами региона — в Москве, Московской области, Калининграде, Санкт-Петербурге и в других крупных городах — работают около 83 тысяч псковичей.