Экономика

Более 60% псковских выпускников находят работу

61% выпускников трудоустраивается по окончании вузов и ссузов в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил заместитель председателя регионального комитета по образованию Игорь Прокофьев в ходе круглого стола в РСПП, посвященного путям решения кадровой проблемы в экономике региона.

«Трудоустраивается 61% наших выпускников. Министерство просвещения не учитывает тех, кто получил специальность и ушел в армию, а у нас таких около 30%. Многие по окончании наших учреждений находят работу в других субъектах. Отток тех, кого мы готовим, к сожалению, велик», - констатировал Игорь Прокофьев. Оставшиеся 10%, по его словам, - это те, кто по окончании вузов и ссузов переходит на другие программы образования, а также те, кто уходит в декрет.

В целом, кадровую проблему Игорь Прокофьев назвал животрепещущей, но отметил, что в псковском регионе появляются рычаги для ее решения. На прошлой неделе губернатор Михаил Ведерников создал координационный совет по кадровому обеспечению экономики региона. Толчок развитию сферы образования дает реализация программы «Молодые профессионалы». Так, на базе учреждений среднего профобразования созданы 20 мастерских, соответствующих требованиям WorldSkills. Новейшее оборудование дает возможность повысить качество подготовки специалистов. «Регион готовит заявку на продолжение участия в этом проекте, и до 2024 года мы должны создать еще 30 таких мастерских», - добавил зампредседателя комитета по образованию.

Говоря о проблемах, Игорь Прокофьев указал тот факт, что учреждения профобразования Псковской области готовят не всех специалистов, которые востребованы экономикой региона. «А создание программ их подготовки возможно только при наличии материально-технической базы и педагогических кадров», - заметил он.

Кроме того, зампредседателя комитета по образованию анонсировал создание в псковском регионе центра опережающей профессиональной подготовки. Его планировалось создать на базе Великолукского политехнического колледжа. Данный центр позиционируется не как площадка для подготовки специалистов, а как координатор взаимодействия между образовательными организациями среднего и высшего профобразования, службами занятости, работодателями и даже школьниками. Кроме того, в прошлом году в Псковской области создан центр содействия трудоустройству выпускников сузов, куда стекается вся информация о потребностях работодателей.

Совместно с комитетом по труду и занятости областной комитет по образованию участвует в программах переобучения граждан.