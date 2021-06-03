Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Как обычно в четверг в 13.05, постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко вместе со слушателями начнут обсуждение актуальных тем общественно-политической повестки. Традиционно разговор идет в прямом эфире, телефон студии: 56-73-72. Каждый желающий может позвонить и высказать свое мнение.

Центральная тема для обсуждения сегодня — участие псковской делегации в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Не секрет, что мнения о целесообразности поездок региональных властей и представителей бизнеса на подобные мероприятия расходятся. Наряду с теми, кто считает это очень важным и необходимым условием развития региона, есть те, кто видит здесь исключительно пиар и полагает, что такие глобальные мероприятия не имеют никакого отношения к нашей жизни. Какая из точек зрения ближе вам? Рассчитываете ли вы на то, что заключенные в Петербурге соглашения сделают нашу жизнь лучше и позитивно отразятся на социально-экономическом развитии Псковской области? Если вам есть, что сказать — звоните и смело высказывайте свои аргументы.