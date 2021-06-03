Александр Козловский призвал предприятия и учреждения профобразования усилить коммуникацию друг с другом

Депутат Госдумы, руководитель регионального отделения РССП Александр Козловский призвал предприятия региона и учреждения среднего и высшего профобразования усилить коммуникацию друг с другом. Свою позицию он обозначил 3 июня на круглом столе в РСПП. Напомним, разговор был посвящен обсуждению путей решения кадровой проблемы в экономике региона.
Александр Козловский предложил организовать регулярное посещение предприятий региона студентами и преподавателями вузов и ссузов и выразил готовность РСПП оказывать помощь в этом направлении. «Нужно найти возможности для кооперативных отношений по подготовке специалистов», - сказал он и также предложил проводить такие встречи с предпринимателями, как сегодня, на постоянной основе