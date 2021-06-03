Экономика

Россия решила отказаться от доллара в составе ФНБ

Валютная структура Фонда национального благосостояния (ФНБ) в течение месяца будет изменена. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова. Доля доллара в фонде будет снижена до нуля с 35%, доли евро и юаня — увеличены до 40% и 30% соответственно. В структуру фонда впервые войдет золото (20%).

«Достаточно быстро. В течение месяца»,— сказал Силуанов о сроках изменения структуры ФНБ. Он отметил, что решение о сокращении долларовых активов было принято аналогично решению ЦБ. Кроме того, доля фунта в структуре ФНБ будет снижена с 10% до 5%, доля иены — останется на уровне 5%.

Курс доллара на Мосбирже после сообщений о новой структуре ФНБ снизился до 73,15 рубля (–0,01%) по состоянию на 13:22, курс евро — до 89,23 рубля (–0,11%).

Объем ФНБ на 1 мая составлял 13,8 трлн рублей, на долларовых счетах фонда находилось $39,84 млрд. Последний раз структура ФНБ менялась в феврале: тогда были снижены доли доллара и евро, а в структуру были введены юань и иена. Возможность вложения средств фонда в драгоценные металлы была предусмотрена поправками в Бюджетный кодекс, подписанными в конце 2020 года президентом Владимиром Путиным.