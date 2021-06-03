Экономика

В России не планируют продлевать заморозку цен на сахар и масло

Минсельхоз не рассматривает вопрос продления соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Он считает, что в этом инструменте больше нет необходимости.

«Пик ценовых колебаний успешно пройден, а принятые меры поддержки позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений», - пояснил Дмитрий Патрушев.

По его словам, субсидии производителям сахара и подсолнечного масла помогут поддержать рентабельность бизнеса. Кроме того, в этом году будут увеличены посевные площади по сахарной свекле и по подсолнечнику. Далее снижению волатильности цен может содействовать интервенционный фонд сахара, над созданием которого Минсельхоз сейчас ведет работу.

Напомним, цены на сахар были заморожены по соглашениям между производителями и торговыми сетями до 1 июня на уровне 46 рублей за кг в рознице. На подсолнечное масло аналогичные соглашения будут действовать до 1 октября. По ним подсолнечное масло не может стоить дороже 110 рублей. Предполагается, что по окончании действия заморозки цен на масло, для него будет предусмотрен другой механизм ограничения – по аналогии с зерном для него будут предусмотрены экспортные пошлины.