Экономика

Михаил Ведерников поделился впечатлениями от первого дня ПМЭФ

Губернатор Псковской области поделился впечатлениями от первого дня работы на Петербургском международном экономическом форуме. Его видеокомментарий опубликован на официальном телеграм-канале Псковской области.

«Петербургский экономический форум – это уникальная площадка для общения, и конечно мы стараемся максимально использовать возможность, когда со всей нашей страны приезжают коллеги, друзья, партнеры, потенциальные партнёры», - отметил Михаил Ведерников. Также он рассказал, что сегодня псковская делегация подписала соглашения с двумя потенциальными резидентами ОЭЗ «Моглино» - с компаниями, которые будут выпускать нетканые материалы и комплектующие для мебели. Общий объем инвестиций обеих компаний — 400 млн рублей.

Смотрите также Соглашение о создании в псковском «Моглино» завода по деревообработке подписали 3 июня

Кроме того, псковский регион подписал важное соглашение с федеральной корпорацией по поддержке малого и среднего бизнеса. «Мы активно работаем в этой части, но соглашение дает возможность более системно подходить к нашим мерам поддержки, цифровизировать отрасль там, где это уместно, - рассказал Михаил Ведерников. - Мы пригласили коллег к нам в гости в августе. Надеюсь, у нас будет возможность собраться с представителями малого и среднего бизнеса, откровенно поговорить о проблемах и подумать о том, как их решить».