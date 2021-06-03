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Экономика

Михаил Ведерников поделился впечатлениями от первого дня ПМЭФ

03.06.2021 17:44|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области поделился впечатлениями от первого дня работы на Петербургском международном экономическом форуме. Его видеокомментарий опубликован на официальном телеграм-канале Псковской области.

«Петербургский экономический форум – это уникальная площадка для общения, и конечно мы стараемся максимально использовать возможность, когда со всей нашей страны приезжают коллеги, друзья, партнеры, потенциальные партнёры», - отметил Михаил Ведерников. Также он рассказал, что сегодня псковская делегация подписала соглашения с двумя потенциальными резидентами ОЭЗ «Моглино» - с компаниями, которые будут выпускать нетканые материалы и комплектующие для мебели. Общий объем инвестиций обеих компаний — 400 млн рублей.

Кроме того, псковский регион подписал важное соглашение с федеральной корпорацией по поддержке малого и среднего бизнеса. «Мы активно работаем в этой части, но соглашение дает возможность более системно подходить к нашим мерам поддержки, цифровизировать отрасль там, где это уместно, - рассказал Михаил Ведерников. - Мы пригласили коллег к нам в гости в августе. Надеюсь, у нас будет возможность собраться с представителями малого и среднего бизнеса, откровенно поговорить о проблемах и подумать о том, как их решить».

Теги: #пмэф
Источник: Псковская Лента Новостей
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