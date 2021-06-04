Экономика

В Пскове выдали первый льготный микрозайм для самозанятого

В центре «Мой Бизнес» Псковской области выдали первый льготный микрозайм для самозанятого. Как сообщает в своем инстаграм-акаунте комитет по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области, первый заем в размере 500 тыс. рублей оформила владелица парикмахерского салона. Полученный микрозайм будет направлен для завершения ремонтно-строительных работ, приобретения оборудования и мебели, обучения персонала и осуществления затрат на рекламу.

Заявки на предоставление микрозаймов принимает государственная микрофинансовая организация, входящая в структуру АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (микрокредитная компания). Полезную информацию можно найти на сайте: https://msp60.ru, в разделе Финансовые услуги.

Получить консультацию по этой и другим действующим в Псковской области мерам поддержки бизнеса можно по телефону: 8 (8112) 331-337.