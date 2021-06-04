Экономика

Псковский губернатор принял участие в обсуждении особенностей реализации инфраструктурных проектов на сессии ПМЭФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в обсуждении актуальных вопросов на стратегической сессии партии «Единая Россия» «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие прошло на площадке Петербургского международного экономического форума в четверг, 4 июня.

В стратегической сессии приняли участие секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также руководители федеральных министерств, субъектов РФ, ресурсоснабжающих организаций.

Официальные лица обсудили вопросы реализации крупных инфраструктурных проектов на территории регионов по различным направлениям, в том числе в сферах спорта, общественного транспорта, образования. Отдельными темами стали стимуляция индивидуального строительства и новая социальная модель газификации субъектов РФ.

Особый акцент на стратегической сессии был сделан на работе по формированию в субъектах комфортной городской среды. Речь, например, зашла, о проведении рейтингового голосования по выбору объектов для благоустройства на 2022 год. Свой выбор по всей стране сделали около 10 млн человек. В Псковской области участие в голосовании, по предварительным данным, приняли более 56 тысяч жителей региона.

Напомним, что в Псковской области продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов по различным направлениям. Так, например, в прошлом году за счет всех источников финансирования было отремонтировано почти 350 км дорог на территории области, приведены в порядок 104 дворовые и общественные территории. Еще один важный блок работы в части повышения качества городской среды - реконструкция коммунальной инфраструктуры. В этой части региональные власти тесно сотрудничают с Фондом содействия реформированию ЖКХ. По программе Фонда в 2020 году реализованы 6 проектов в сфере коммунальной инфраструктуры.

Газификации региона в настоящее время также уделяется повышенное внимание. В 2020 году с компанией «Газпром» утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Псковской области на период до 2025 года. Ожидается, что инвестиции «Газпрома» составят 8,4 млрд руб.

Отметим, официальная делегация Псковской области во главе с губернатором второй день принимает участие в ПМЭФ. Ранее на площадке форума были подписаны инвестиционные соглашения с потенциальными резидентами особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». С руководством МТС удалось достичь соглашения о развитии цифровой инфраструктуры региона. Также губернатор подписал соглашение с руководством Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, которое направлено на усиление поддержки представителей бизнеса.

В рамках второго дня пребывания на форуме глава региона проведет ряд деловых переговоров и примет участие в пленарном заседании, на котором выступит президент РФ Владимир Путин.