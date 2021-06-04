Экономика

Александр Козловский принял участие во Всероссийском съезде Союза машиностроителей

Депутат Госдумы, руководитель Псковского регионального отделения Союза машиностроителей Александр Козловский принял участие во Всероссийском съезде СоюзМаша России. Мероприятие прошло в Москве под председательством президента Союза, генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

«С коллегами подвели итоги работы за пятилетний период. Несмотря на сложные условия прошлого года, в которых пришлось работать отрасли машиностроения, предприятия страны справились и с внешнеполитическими вызовами, и с кризисными экономическими явлениями, обусловленными пандемией. СоюзМаш принимал самое деятельное участие в помощи предприятиям отрасли», - написал Александр Козловский на своей странице «ВКонтакте».

Приветствие в адрес участников Съезда направил президент России Владимир Путин. Он отметил, что «российские машиностроители достойно решают поставленные задачи, внедряют передовые разработки, расширяют выпуск высокотехнологичной продукции, в том числе в области микроэлектроники и электронной компонентной базы».

Заместитель председателя правительства РФ, член Бюро СоюзМаша Юрий Борисов отметил вклад отечественного машиностроения в развитие и укрепление промышленного потенциала, дал положительную характеристику деятельности СоюзМаша. В ходе собрания переизбранный на должность первого заместителя руководителя Союза машиностроителей Владимир Гутенев представил собранию стратегию деятельности СоюзМаш на 2021-2026 годы.

«Задача по выработке и реализации решений в области поддержки системообразующих отраслей и развитии экспортно-ориентированных секторов экономики определена как одна из приоритетных для Союза», - заключил Александр Козловский.