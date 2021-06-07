Экономика

Минсельхоз предложил производителям способ избежать дефицита яиц

Чтобы не допустить сокращения производства яиц и возможного дефицита этой продукции, торговые сети и производители могут перейти на поставки по прямым контрактам. Такой подход предлагают рассмотреть в Минсельхозе, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Сейчас закупки яиц у производителей, как правило, проходят на электронных тендерах, на них торговые сети самостоятельно выставляют свои заявки со стоимостью продукции, а изготовители конкурируют между собой, снижая цену и пытаясь попасть на полку, рассказал один из изготовителей. Тогда как прямой договор фиксирует цену на полгода, год.

Так, по данным ведомства, на 2 июня средняя оптовая цена на куриные яйца 1-й категории составила 48,6 руб., 2-й категории — 42,5 руб. Минсельхоз подчеркнул, что при этом «имеют место факты заключения контрактов на поставку куриных яиц в торговые сети с закупочной ценой ниже себестоимости». Речь идет небрендированных яйцах, которые продаются через тендеры торговых сетей. В Росптицесоюзе заметили, что средняя цена яиц в закупке составляет 28-35 руб. при себестоимости 49-52. При этом на полке они стоят 74-110 руб., добавили в Национальной союзе птицеводов.

Долго работать себе в убыток производители не могут, уже заявлял Росптицесоюз, некоторые компании могут задуматься о сокращении производства.