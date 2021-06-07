Экономика

В Пскове проводят конкурс бизнес-планов по предоставлению в аренду офисов

Псковский бизнес-инкубатор объявил о проведении 67-го конкурса бизнес-планов по предоставлению в аренду офисных помещений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

На конкурс выставили 4 лота на помещения площадью 31,6; 31; 31,2 и 23,2 квадратных метра.

Принять участие в конкурсе по предоставлению в аренду нежилых помещений бизнес-инкубатора могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированного на территории муниципального образования «Город Псков». С момента регистрации должно пройти не более трех лет.

Неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе является бизнес-план. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13.00 29 июня. По поводу предоставления конкурсной документации и регистрации заявок можно обращаться по адресу: 180000, Псковская область, город Псков, Набережная реки Великой, дом 6, кабинет №27.

Консультации по конкурсу можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по телефону: 29-10-34, 29-10-32, 29-12-68. Подробная информация размещена на сайте.