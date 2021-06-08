Экономика

ТПП Псковской области и Белорусская товарная биржа обсудили вопросы сотрудничества

Деловая встреча представителей Торгово-промышленной палаты Псковской области и Белорусской универсальной товарной биржи состоялась 8 июня. Президент региональной ТПП Владимир Зубов, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий и представители псковского бизнеса обсудили вопросы сотрудничества в сфере поиска партнеров для предприятий псковского региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТПП Псковской области, гости из Минска поделились оптом работы национальной биржи, предоставляющей российскому бизнесу возможность проанализировать потребности белорусского рынка, изучить его наиболее перспективную товарную номенклатуру и в дальнейшем проводить закупки белорусских товаров и экспортировать свою продукцию в дальнее зарубежье непосредственно через биржу.

По итогам работы в январе-феврале российские компании вошли в тройку лидеров по закупкам товаров на бирже РБ. Так, сумма биржевых сделок, совершенных российскими участниками торгов за указанный период, почти в 3 раза превысила показатель 2020 года и составила 12 млн долларов США.

Положительное влияние на динамику биржевой торговли с Российской Федерацией также оказывает тесное сотрудничество Белорусской универсальной товарной биржи с ТПП Белоруссии. Благодаря этому о возможностях белорусской биржевой площадки узнали сотни компаний из Брянской, Калининградской, Пермской, Псковской, Смоленской и Челябинской областей России.

По итогам встречи заинтересованность к использованию платформы Белорусской универсальной товарной биржи проявили ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"», АО «Зенча-Псков», ООО «Лесозавод «Судома», ООО «Титан-Полимер», АО «Псковский хлебокомбинат», ООО «Столбушинский продукт» и торговый дом «Шпагатная мануфактура».