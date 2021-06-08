Экономика

Почти на миллиард увеличатся доходы бюджета Псковской области за счет госказны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 8 июня, провел очередное совещание, посвященное обсуждению поправок в региональный бюджет 2021 года. На нем присутствовали вице-губернаторы, а также руководители профильных управлений региональной администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников проанализировал с участниками заседания итоги работы, которая проводилась по его поручению с момента последнего совещания в середине мая текущего года. Вице-губернатор, руководитель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова доложила, что поправки в главный финансовый документ региона подготовлены. За время работы над ними учитывались предложения региональных комитетов, а также курирующих заместителей губернатора.

В рамках вносимых поправок планируется увеличение доходной части бюджета Псковской области: на порядка 992 миллиона рублей за счет поступлений из федерального бюджета и около 258 миллионов рублей — региональных поступлений. Все эти средства также учитываются в расходной части бюджета, дефицит остается без изменений.

Документ рассмотрят депутаты Псковского областного Собрания на ближайшей сессии.