Сургутнефтегазбанк предлагает новый сезонный вклад – «Удачный». Успейте эффективно вложить средства под проценты и получить богатый урожай.
Условия вклада: *
Подробнее о новом вкладе – на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.
Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:
Предложение действует с 1 по 30 июня.
* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Вклад открывается только на имя вкладчика, в пользу третьего лица вклад не принимается.
Источник: отдел маркетинга СНГБ.