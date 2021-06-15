Экономика

Сургутнефтегазбанк предлагает новый сезонный вклад – «Удачный»

Сургутнефтегазбанк предлагает новый сезонный вклад – «Удачный». Успейте эффективно вложить средства под проценты и получить богатый урожай.

Условия вклада: *

срок размещения – от 3 месяцев до 2 лет

сумма вклада – от 50 000 до 10 000 000 рублей

процентная ставка определяется в зависимости от срока вклада и составляет от 4% до 5% годовых

Подробнее о новом вкладе – на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.

Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:

Зайдите в раздел «Продукты» и кликните кнопку «Открыть новый вклад». Определите параметры вклада и выберите счет для начисления процентов. Введите код подтверждения.

Предложение действует с 1 по 30 июня.

* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Вклад открывается только на имя вкладчика, в пользу третьего лица вклад не принимается.

Источник: отдел маркетинга СНГБ.