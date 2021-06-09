Сургутнефтегазбанк предлагает предпринимателям онлайн-кассы «Эвотор», которые соответствуют требованиям 54-ФЗ, а также помогают существенно развить бизнес.
«Эвотор» – интерактивные онлайн-кассы, оснащенные привычными функциями обычного кассового аппарата. Такая касса позволяет предпринимателям оптимизировать складские остатки, использовать собственную систему лояльности, а также удаленно контролировать работу кассиров на местах и отправлять фискальные данные в ФНС.
Сургутнефтегазбанк предлагает следующие модели касс «Эвотор»:
Преимущества онлайн-касс «Эвотор»:
Арендуя онлайн-кассу, вы дополнительно получаете фискальный накопитель под тип бизнеса, лицензию ОФД на передачу чеков в ФНС, сервисный пакет, смарт-карту Эвотора, комплект приложений для бизнеса, товарный учет «Управление ассортиментом», тарифную опцию на выбор.
Касса может работать отдельно от терминала, но по желанию вы можете подключить терминал к кассе по любому тарифу на выбор.
Преимущества эквайринга в Сургутнефтегазбанке:
Таким образом, предприниматель получает полностью готовое к работе устройство в течение недели после оформления заявки онлайн, без посещения банка.
Стоимость аренды онлайн-кассы – 2 950 рублей в месяц. При необходимости вы можете в любой момент выкупить арендованный «Эвотор» в собственность. Оформить заявку на приобретение или аренду можно на сайте Сургутнефтегазбанка.
Источник: отдел маркетинга СНГБ.