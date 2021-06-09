Экономика

Сургутнефтегазбанк предлагает предпринимателям онлайн-кассы «Эвотор»

Сургутнефтегазбанк предлагает предпринимателям онлайн-кассы «Эвотор», которые соответствуют требованиям 54-ФЗ, а также помогают существенно развить бизнес.

«Эвотор» – интерактивные онлайн-кассы, оснащенные привычными функциями обычного кассового аппарата. Такая касса позволяет предпринимателям оптимизировать складские остатки, использовать собственную систему лояльности, а также удаленно контролировать работу кассиров на местах и отправлять фискальные данные в ФНС.

Сургутнефтегазбанк предлагает следующие модели касс «Эвотор»:

Эвотор 5 line – подойдут тем, кому важны мобильность и автономность: курьерским службам, интернет-магазинам, магазинам с курьерской доставкой и небольшим бизнесам.

Эвотор 7.2 – подойдут магазинам у дома, кафе, сервисам по ремонту, химчисткам, прокату, ломбардам.

Эвотор 10 – подойдут всем, кто использует карточки с фотографиями товаров: кафе, ресторанам, салонам красоты и спортивным клубам, магазинам одежды и обуви.

Преимущества онлайн-касс «Эвотор»:

Касса за 1 рубль – платите только за необходимые приложения. Тарифные опции под ваш бизнес. Фиксированные тарифы без скрытых комиссий. Оформление / подключение в удобное для вас время. Выделенная техническая поддержка и оперативный сервис. Смарт-карта со специальным тарифом для отправки чеков в ОФД. Возможность выкупа кассы в собственность. Приложение для учета товара и контроля выручки.

Арендуя онлайн-кассу, вы дополнительно получаете фискальный накопитель под тип бизнеса, лицензию ОФД на передачу чеков в ФНС, сервисный пакет, смарт-карту Эвотора, комплект приложений для бизнеса, товарный учет «Управление ассортиментом», тарифную опцию на выбор.

Касса может работать отдельно от терминала, но по желанию вы можете подключить терминал к кассе по любому тарифу на выбор.

Преимущества эквайринга в Сургутнефтегазбанке:

Гибкие персональные тарифы на эквайринг

Быстрая установка терминалов от 1 дня

Персональный менеджер

Процессинговый центр в городе Сургуте.

Таким образом, предприниматель получает полностью готовое к работе устройство в течение недели после оформления заявки онлайн, без посещения банка.

Стоимость аренды онлайн-кассы – 2 950 рублей в месяц. При необходимости вы можете в любой момент выкупить арендованный «Эвотор» в собственность. Оформить заявку на приобретение или аренду можно на сайте Сургутнефтегазбанка.

Источник: отдел маркетинга СНГБ.