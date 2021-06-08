Экономика

Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

Рубль усилил рост в парах с долларом и евро, американская валюта впервые с 28 июля 2020 года опустилась ниже 72 рублей, следует из данных Московской биржи.

На 10:27 по московскому времени доллар расчетами «завтра» снижается на 28 копеек, до 72,02 рубля, а несколькими минутами ранее он упал до 71,98 рубля. Курс евро теряет 30 копеек, достигая 87,73 рубля, пишет РИА Новости.

Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных котировок.

Августовский фьючерс на марку Brent растет на 0,42% — до 72,52 доллара за баррель.