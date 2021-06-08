Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Нинелью Салагаевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

5 июня в Северной столице завершился 24-й Петербургский международный экономический форум. За четыре дня площадку ПМЭФ посетили 13 тысяч человек из 140 стран, а представители власти и бизнеса заключили более 800 соглашений почти на 4 трлн рублей. Участники дискуссий обсудили вопросы восстановления экономики от последствий COVID-19, политику дедолларизации, ситуацию с ценами и меры господдержки.



Псковская делегация также приняла участие в ПМЭФ-2021 и подписала на форуме несколько важных соглашений. Одно из них касалось сотрудничества с федеральной Корпорацией поддержки МСП, еще два заключены с резидентами особой экономической зоны «Моглино». Наконец, соглашение с компанией МТС направлено на решение проблем связи на территории нашего региона.



Подробнее об итогах работы псковской делегации на Петербургском международном экономическом форуме, а также о положении дел в экономике нашего региона и перспективах ее развития ведущий Алексей Овчинников попросит рассказать заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаеву.

Радиослушатели тоже могут присоединиться к разговору по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена