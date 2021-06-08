Экономика

Годовой отчет об исполнении бюджета региона рассмотрят в областном Собрании

Отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год находится на рассмотрении в региональном парламенте – пакет документов поступил в Собрание в срок, предусмотренный законом «О бюджетном процессе в Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Бюджет региона исполнен по доходам в сумме 43 млрд 539 млн 112 тысяч рублей, по расходам – 46 млрд 673 млн 908 тысяч рублей, в процентом выражении на 94,3% и 95,2% соответственно.

Как и в прежние годы, бюджет по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность. Финансовая политика была направлена на реализацию национальных проектов, президентских указов по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, обеспечение расходов на выполнение государственного задания, выплату социальных льгот, реализацию программы действий по оздоровлению демографической ситуации, финансирование мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно закону «О бюджетном процессе в Псковской области» отчёт об исполнении бюджета за отчетный финансовый год до его рассмотрения Собранием подлежит внешней проверке, которую проводит Счётная палата области. Заключение контрольного органа уже представлено в региональный парламент.

Кроме того, размещенный на официальном портале Псковской области законопроект «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год» проходит общественное обсуждение. В срок до 10 июня его участники имеют право направлять замечания, предложения и вопросы по законопроекту в областной комитет по финансам. В этот же орган исполнительной власти поступит итоговый протокол.

Добавим, одновременно с отчётом об исполнении областного бюджета, как того требует региональное законодательство, депутаты рассмотрят годовой отчёт об исполнении государственных программ и отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования. В 2020 году в бюджет фонда поступили доходы на сумму 8 млрд 433 млн 498,1 тысяч рублей, расходы составили 8 млрд 479 млн 615 тысяч рублей.