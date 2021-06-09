Экономика

Вице-губернатор призвала псковичей покупать продукцию местных производителей

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове призвала жителей региона покупать продукцию местных производителей.

«Я хожу в те же магазины (что и жители региона — ред.), покупаю молочную продукцию псковских производителей. Захожу в магазин, смотрю на цены: что дисконтируется, что растет в цене», - рассказала вице-губернатор.

Нинель Салагаева отдает предпочтение молоку торговой марки «Прасковья Молочкова», любит пушкиногорскую сметану, а также покупает сосиски «Великолукского мясокомбината». «Горжусь, что у нас есть такие производители. Покупайте местное. У нас хорошие местные производители», - подчеркнула Нинель Салагаева