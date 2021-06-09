Экономика

Нинель Салагаева: Надо бояться импорта и радоваться экспорту

В экспорте нет ничего плохого, и если предприятия Псковской области будут конкурентоспособны на мировом рынке, этим можно будет только гордиться. Такое мнение высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

«У нас в регионе небольшие объемы экспорта. Хотелось больше. Не потому, что мы работаем на Запад, а потому, что это для нас тоже рынок сбыта. Россия ведь не резиновая, и внутрироссийский рынок сбыта тоже. Поэтому мы будем гордиться, если наши предприятия будут конкурентоспособны на мировом рынке, мы будем их поддерживать», - подчеркнула вице-губернатор

«Ничего плохого в экспорте нет. Внутренний российский рынок уже переполнен некоторыми видами товаров, и почему бы не направлять их за рубеж? Почему импорта мы не боимся, а экспорта испугались? Наоборот, надо бояться импорта и радоваться экспорту», - подчеркнула Нинель Салагаева.