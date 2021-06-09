Экономика

С начала года псковские налоговики пополнили бюджет региона почти на 8 млрд рублей

С января по май 2021 года в консолидированный бюджет РФ УФНС России по Псковской области мобилизовало 10 миллиардов рублей налогов и сборов. Это больше чем за аналогичный период прошлого года на 1,7 миллиарда рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 2,2 миллиарда рублей.

За этот же период времени налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 7,8 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

В УФНС отметили, что формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 5 месяцев 2021 года на 49,9% (4 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц, на 22,7% (1,8 миллиарда рублей) налога на прибыль организаций, на 13,7 % за счет налогов со специальными налоговыми режимами (1,1 миллиарда рублей) и на 13.1% (1 миллиард рублей) – имущественных налогов.

Кроме того, с начала 2021 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали 6,4 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 427 миллионов рублей больше, чем за первые 5 месяцев прошлого года.

По итогам января - мая 2021 года налоговые органы региона сохраняют положительную динамику поступлений страховых взносов, а также налогов и сборов в бюджеты всех уровней, заключили в управлении.