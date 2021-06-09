Экономика

Торговым сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные

Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов может быть ограничена — эта мера позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом. С таким предложением глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину, пишут «Известия».

Одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ретейла, уточняется в письме. Предложение об ограничении работы торговых сетей в выходной день или в режиме 24 часа сформировано в ответ на запрос регионов.

За последние годы в структуре оборота розничной торговли неуклонно снижается доля рынков и ярмарок: с 2,2 трлн рублей в 2015 году до 1,6 трлн рублей в 2020-м. Доля торгующих организаций стабильно растет — с 25,4 трлн рублей до 32,3 трлн рублей за тот же период. По данным Росстата, в 2020 года доля торговых сетей, в том числе федеральных и региональных, увеличилась и составила почти 39%. Причем крупнейшие игроки в этом объеме занимают около 40%.