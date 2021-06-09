Экономика

Финансист назвал лучшее время для покупки долларов и евро

Если американский регулятор к концу года начнет обсуждать планы по ужесточению денежно-кредитной политики — повышению кредитной ставки и сворачиванию программы выкупа активов, то на этом фоне позиции доллара усилятся по отношению ко всем валютам, в том числе к евро и рублю. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрея Верникова.

«Монетарная политика Евроцентробанка остается предельно мягкой, но инфляция в ЕС пока ниже, чем в США, так что и вероятность, что европейцы начнут "закручивать гайки", ниже», — добавил он.

По мнению эксперта, в четвертом квартале текущего года произойдет укрепление рубля по сезонным причинам — будет поступать наибольшее количество экспортной выручки.

Кроме того, большинство аналитиков считает, что во втором полугодии цены на нефть продолжат рост из-за восстановления мировой экономики после пандемии — и это еще один фактор для укрепления рубля. Доллар реально можно будет купить по 70-71, а евро по 87. Однако «сверхсильного укрепления рубля» Верников не ожидает.

«Во-первых, меры социальной поддержки населения и реализация национальных проектов приведут к повышению предложения рублевой ликвидности. По недоброй традиции деньги будут осваивать в конце года. Во-вторых, высокие цены на нефть приведут к тому, что ЦБ продолжит пополнять резервные фонды, скупая доллары и евро на внутреннем рынке», — отметил финансист.