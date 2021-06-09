Экономика

Капуста подорожала почти на 50% в Псковской области

Потребительские цены в Псковской области в среднем выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,4% по сравнению с маем 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Из продовольственных товаров больше всего за месяц выросли цены на свежую белокочанную капусту – на 46,1%, картофель – на 26,9%, морковь – на 22,8%, свеклу – на 13,1%, репчатый лук – на 10,0%, баранину – на 6,4%, сахар-песок – на 5,9%, сливочное масло – на 4,9%, виноград – на 4,8%, гречневую крупу – на 4,6%, оливковое масло – на 4,3%, поваренную соль – на 4,4%, подсолнечное масло – на 4,1%, национальные сыры и брынзу – на 4,0%, кулинарные изделия из птицы и кетчуп – на 3,9%, зефир, пастилу – на 3,8%, карамель – на 3,6%.

В то же время снизились цены на свежие помидоры – на 7,7%, куриные яйца – на 7,3%, яблоки – на 4,2%, соленую, маринованную и копченую рыбу – на 3,5%, шоколадные конфеты – на 2,9%, бананы – на 2,8%.

Среди лекарственных препаратов больше всего подешевели азитромицин – на 3,0%, индапамид – на 2,1%. Наибольшее снижение цен отмечено на поливитамины без минералов отечественные – на 2,4%, корвалол – на 1,9%. И одновременно существенно выросли цены на аспирин отечественный – на 2,4% и эналаприл – на 2,0%. Значительнее других выросли цены на гепарин натрия – на 3,4%, валидол – на 3,1%. Значительно подешевела санитарно-гигиеническая маска – на 8,6%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на зубные щетки – на 3,6%, туалетную бумагу – на 3,4%, зубную пасту – на 2%, туалетное мыло – на 1,5%, стиральный порошок – на 0,6%. Снижение цен наблюдалось на хозяйственное мыло – на 4,2%, детские бумажные подгузники – на 3,9% и сухие корма для животных – на 1,9%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на полет в салоне экономического класса самолета – на 22,9%, день пребывания в санатории – на 14,4%, билет в музей и на выставку – на 10,8%. Наибольшее снижение цен отмечено на поездку на отдых в ОАЭ – на 22,3%.