Экономика

Псковские предприниматели выплатят штрафы за кассовые махинации

Псковские предприниматели выплатят штрафы за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления налоговой службы.

Сотрудники межрайонной инспекции ФНС России №1 по Псковской области проводят рейды, направленные на выявление фактов неиспользования кассовых аппаратов в точках общественного питания. Проверки проходят в рамках отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание» и направлены на выведение предприятий данной категории из теневого сектора экономики, защиту прав потребителей, а также на создание равных условий ведения бизнеса в сфере общественного питания. В настоящее время инспекция держит на контроле почти 460 точек общепита.

«Проверки проводятся с учетом риск-ориентированного подхода и только в отношении "недобросовестных" налогоплательщиков сферы общепита, не соблюдающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, - рассказал заместитель начальника инспекции Сергей Голубев. - Речь идет, в том числе и о предпринимателях, не фиксирующих выручку через кассовую технику в полном объеме».

По словам Сергея Голубева, чаще всего продавцы допускают такие нарушения как невыдача чека или его выдача с некорректными реквизитами. Также фиксируются случаи, когда кассовые аппараты вообще не применяется.

Сегодня сотрудники инспекции провели 15 проверок. Во всех случаях факты не применения кассовой техники подтвердились. Предприниматели, допустившие нарушения законодательства, привлекаются к административной ответственности и ставятся на особый контроль в налоговых органах.

Штрафные санкции за нарушение законодательства о применении кассовой техники влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя - от 10000 рублей; на юридическое лицо - от 30000 рублей.

Кроме того, наряду с проверкой применения кассовых аппаратов сотрудники инспекции осуществляют проверку предпринимателей на предмет исключения выплат «серой заработной платы». В настоящий момент налоговики установили порядка 60 налогоплательщиков, по которым проводятся мероприятия налогового контроля по данному направлению.