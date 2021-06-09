Экономика

Уровень пессимизма российского бизнеса сократился до минимума

Российский крупный и средний бизнес переживает подъем после прохождения острой фазы пандемии коронавируса, выручка возвращается на докризисные уровни и бизнес планирует нанимать новых сотрудников. Это показало регулярное исследование компании «Делойт» в СНГ «Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России», сообщает РБК.

Среди опрошенных 76 финансовых директоров 56% оптимистично оценили финансовые перспективы своих компаний, тогда как уровень пессимизма сократился до 4% — абсолютного минимума за все время наблюдений с начала 2015 года. По сравнению с предыдущим опросом (проводится два раза в год) доля оптимистичных оценок увеличилась с 46%, а доля пессимистичных — сократилась с 21%.

«Можно сказать, что представители российского бизнеса уверены в том, что кризис, вызванный COVID-19, преодолен», — утверждают авторы исследования.

«В ходе данного исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел и COVID-19 больше не является ключевым драйвером развития бизнеса в России», — констатировала партнер департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Екатерина Трофимова. «Компании успешно адаптировались к высокой степени неопределенности», — уверяет она.

Опрос Deloitte проводился преимущественно среди компаний крупного бизнеса (87% респондентов представляют компании с выручкой более 2 млрд руб.), но также было опрошено около десяти компаний среднего бизнеса. Между тем основными пострадавшими в этом кризисе стали представители малого и среднего бизнеса. О том, что эпицентром коронакризиса стал «малый бизнес, по которому пришелся основной удар», в частности, говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Опрос Deloitte показал, что 82% респондентов ожидают роста доходов в первой половине 2021 года. Это в два раза выше ожиданий второй половины 2020 года (40%). 65% компаний сообщили, что уже вернули уровень выручки на докризисный уровень или превзошли его. Роста операционной прибыли ждут 49% респондентов (против 30% в предыдущем опросе).

Еще одним сигналом положительного перелома на рынке Deloitte считает рост интереса у компаний к найму новых сотрудников: почти 50% респондентов сообщили, что планируют увеличить штат. На фоне пандемии многие компании делают ставку на цифровизацию: она возглавила список приоритетных стратегий для бизнеса (ее назвали 72% респондентов в опросе Deloitte).

Компании не назвали фактор госинвестиций, но член совета директоров аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza Агван Микаелян считает, что бизнес также рассчитывает на государственное финансирование проектов, связанных с масштабным инфраструктурным строительством. «На развитие инфраструктуры предполагается потратить свыше 20 трлн руб. до 2030 года. Для сравнения: суммы того же порядка были потрачены на перевооружение Российской армии. Эти планы также вселяют оптимизм в крупный и средний бизнес», — цитирует Микаеляна издание.