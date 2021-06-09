Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тариф для бизнеса «1% на все»
«Целься в мечту» и выиграй суперприз
Ужин на свежем воздухе
БОПЭТ цифры и факты
Личный кабинет «Псковэнергосбыта»
Модно и практично
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
юность в сапогах
чем занять ребенка летом
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Есть к чему стремиться
 
 
 
ещё Экономика 09.06.2021 16:253 Вице-губернатор призвала псковичей покупать продукцию местных производителей 11.06.2021 14:530 Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% 11.06.2021 12:000 Сургутнефтегазбанк предлагает предпринимателям онлайн-кассы «Эвотор» 11.06.2021 10:150 Псковский фермер победил в федеральном конкурсе «Мастер гостеприимства» 11.06.2021 10:082 Уровень пессимизма российского бизнеса сократился до минимума 10.06.2021 15:570 Эксперты рассказали о преимуществах получения экономического паспорта
 
 
 
Самое популярное 05.06.2021 21:103 Молодую женщину убили в Псковской области 07.06.2021 15:120 «Дожди прогрева» прогнозируют в Псковской области в ближайшие дни 10.06.2021 12:3410 Власти Пскова объяснили причину затопления улицы Фабрициуса после дождя 09.06.2021 12:5210 «Мальчишки, трактористы»: Собчак выразила свое отношение к Пскову 04.06.2021 14:480 В Пскове после продолжительной болезни скончался строитель Сергей Баринов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%

11.06.2021 14:53|ПсковКомментариев: 0

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. Теперь показатель составляет 5,5% годовых, что является максимальным значением с 18 июня прошлого года, сообщают «Ведомости».

ЦБ увеличил ставку сразу на 0,5 п.п. второй раз подряд. На предыдущем заседании 23 апреля совет директоров принял аналогичное решение, причем такой шаг был предпринят впервые с декабря 2014 г. На заседании 19 марта регулятор поднял ставку на 0,25 п.п.

Фото: газета «Ведомости».

Повышение было сделано впервые с декабря 2018 года. Ранее ключевая ставка находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее предупредила, что на сегодняшнем заседании ключевая ставка будет увеличена. Тогда она отметила, что рассматриваются разные размеры шага, пояснив, что конкретное решение зависит от оценки динамики инфляции, инфляционных прогнозов, развития экономики и темпов ее восстановления.

По данным ЦБ, сейчас инфляционные ожидания населения находятся на четырехлетнем максимуме. Это приводит к тому, что граждане совершают крупные покупки раньше изначально запланированного срока, тем самым усиливая и без того высокие темпы роста цен. Так, 7 июня Росстат отчитался, что впервые за пять лет годовая инфляция в России превысила 6%: она поднялась до 6,02% по итогам мая. При этом продовольственные товары подорожали на 7,4%, а непродовольственные — на 6,68%.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Набиуллина заявила, что повышенная инфляция в стране, наблюдающаяся с конца прошлого года, приобрела устойчивый характер. Она значительно отдалилась от цели в 4%, установленной ЦБ. Это послужило причиной начала возврата регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике. «Запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы позже поднимать ставки еще выше и быстрее», — пояснила глава ЦБ.

Накануне сегодняшнего заседания по ключевой ставке опрошенные аналитики сошлись во мнении, что из-за разогнавшейся инфляции регулятор повысит ключевую ставку на 0,5 п.п. Кроме того, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин выразил мнение, что на заседании 23 июля ЦБ вернет ставку на уровень 6% годовых — такой она была в апреле прошлого года, в разгар первой волны пандемии коронавируса и действия жестких ограничений в стране.

Набиуллина исключила, что повышение ключевой ставки негативно скажется на росте российской экономики. Согласно действующему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году вырастет на 2,9%. При этом политику ЦБ поддержал министр финансов Антон Силуанов. Он указал на риски «перегрева» экономики и отметил, что, «чем дальше мы будем затягивать, тем сложнее будет выходить из сверхмягкой политики — бюджетной и денежно-кредитной».

Теги: #Центробанк #инфляция #ключевая ставка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли ввести дополнительные выходные для всех проходящих вакцинацию?
В опросе приняло участие 236 человек
11.06.2021, 14:530 Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5% 11.06.2021, 14:470 Накануне Дня России в Псковской области вручили госнаграды 11.06.2021, 14:360 Водитель пострадал в ДТП на дороге Великие Луки — Невель 11.06.2021, 14:240 Задержавшемуся в гостях псковичу проломили череп молотком
11.06.2021, 14:020 Россиян призвали воздержаться от использования устаревшего газового оборудования 11.06.2021, 14:000 В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте 11.06.2021, 13:420 Дмитрию Месхиеву вручили Орден Дружбы 11.06.2021, 13:400 Псковская колония заплатит более 3 миллионов за загрязнение почвы нефтепродуктами
11.06.2021, 13:320 Зараженные голландские розы уничтожат в Псковской области 11.06.2021, 13:260 Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает 3 миллиона рублей 11.06.2021, 13:230 Возможный арест автомобиля побудил псковича вернуть долг 11.06.2021, 13:100 В «Газпром межрегионгазе» рассказали, когда в России решат проблему бесхозяйных газопроводов
11.06.2021, 13:080 ГИБДД призывает псковичей отказаться от идеи проскочить переезд перед поездом 11.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом 11.06.2021, 12:530 В Пскове прошли первые состязания второго этапа «Командирских стартов» 11.06.2021, 12:400 Депутат поблагодарил главу Пскова за помощь в благоустройстве Овсища
11.06.2021, 12:290 Реализация программы газификации за 5 лет увеличит потребление газа в России на 7,5% 11.06.2021, 12:220 К асфальтированию дублера Инженерной в Пскове приступят на следующей неделе 11.06.2021, 12:140 Условный срок получила опочанка за поджог дома своей знакомой 11.06.2021, 12:030 День России в Псковской области отметят онлайн-акциями
11.06.2021, 12:000 Сургутнефтегазбанк предлагает предпринимателям онлайн-кассы «Эвотор» 11.06.2021, 11:580 «Подстрочник»: Готовы ли в ГИБДД к появлению электросамокатов в городе? 11.06.2021, 11:550 Проект обустройства парка на Соколихе проработают до конца года 11.06.2021, 11:470 О «дорожной карте» газификации регионов рассказал гендиректор компании «Газпром межрегионгаз»
11.06.2021, 11:300 Опочанка взяла на себя вину пьяного мужа-водителя 11.06.2021, 11:260 Еще три смертельных случая пополнили коронавирусную статистику в Псковской области 11.06.2021, 11:240 Семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования со скидкой 11.06.2021, 11:220 Житель Дновского района 5 лет проведет в колонии за сбыт наркотиков
11.06.2021, 11:130 В Усвятах установили 65 новых контейнеров для мусора 11.06.2021, 11:092 Пскович попытался украсть женскую одежду 11.06.2021, 11:070 Псковский облсовпроф поздравил с праздником работников легкой промышленности 11.06.2021, 10:550 Улицы Алтаева и Кошевого перекроют в Пскове
11.06.2021, 10:530 «Хайпожоры»: О неудавшемся кикшеринге и соцгородке 11.06.2021, 10:341 Спящего псковича обокрала пьяная собутыльница 11.06.2021, 10:312 В ПФР рассказали о прибавке к пенсии псковичам старше 80 лет 11.06.2021, 10:283 Псков, которого нет
11.06.2021, 10:270 35 регионов РФ будут полностью газифицированы до 2025 года 11.06.2021, 10:250 Фотофакт: Начинается ремонт улицы Ипподромной в Пскове 11.06.2021, 10:150 Псковский фермер победил в федеральном конкурсе «Мастер гостеприимства» 11.06.2021, 10:082 Уровень пессимизма российского бизнеса сократился до минимума
11.06.2021, 10:050 Велосипедист оказался в реанимации после ДТП в Великих Луках 11.06.2021, 09:590 Россияне назвали необходимую для финансовой независимости зарплату 11.06.2021, 09:450 Пьяный водитель «Мицубиси» врезался в забор в Большой Гоголевке. ФОТО 11.06.2021, 09:260 ЛДПР проверит сообщение о поздравлении погибшему члену партии
11.06.2021, 09:250 Артистка Великолукского театра заняла первое место на фестивале в Набережных Челнах 11.06.2021, 09:160 Трамп посоветовал Байдену не заснуть на встрече с Путиным 11.06.2021, 09:150 Турнир по пляжному волейболу пройдет в Пскове 11.06.2021, 09:060 Котельную на улице Леона Поземского оснастят новой дымовой трубой
11.06.2021, 08:580 Авиабомбу обнаружили на Веселой улице в Великих Луках 11.06.2021, 08:490 Дети Псковского района осваивают виртуальную реальность 11.06.2021, 08:380 Псковская область впервые присоединится к Европейским дням археологии 11.06.2021, 08:290 Дополнительные контейнеры установили в Гдовском районе в связи с ремонтом дороги
11.06.2021, 08:200 В РФС назвали главную проблему российского футбола 11.06.2021, 08:040 Автошколы в России переведут на новые программы 11.06.2021, 07:480 «Школа испытаний и открытий» начала работу в Пскове 11.06.2021, 07:300 Балонная почта будет работать на встрече воздухоплавателей в Великих Луках
11.06.2021, 07:168 В России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора 11.06.2021, 07:000 В Роспотребнадзоре рассказали, как не прогадать с выбором мороженого 11.06.2021, 00:420 Псковские поэты получили награды международного литературного форума 11.06.2021, 00:260 Число заразившихся COVID-19 в Псковской области выросло на 50 человек
10.06.2021, 22:560 «Союзмультфильм» и Netflix начали переговоры о сотрудничестве 10.06.2021, 21:360 Прекращено применение меморандума РФ и США об «открытой суше» 10.06.2021, 21:071 Индийский штамм коронавируса начал приводить к гангрене 10.06.2021, 20:490 Дальнейшую судьбу зданий бывшей Идрицкой школы-интерната Михаил Ведерников обсудил со специалистами
10.06.2021, 20:470 В Псковской области определены победители регионального этапа конкурса «Семья года» 10.06.2021, 20:422 Блогера Хованского арестовали на два месяца за оправдание терроризма 10.06.2021, 20:102 Михаил Ведерников положительно оценил работы по благоустройству площадки под памятник Знамени Победы 10.06.2021, 20:034 ЕС разрешит привитым от COVID-19 свободные поездки внутри блока
10.06.2021, 19:570 Директору Идрицкой школы вручен нагрудный знак к званию заслуженного педагога Псковской области 10.06.2021, 19:360 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Зениту-2». 10.06.2021, 19:141 Давший пощечину Эмманюэлю Макрону приговорен к четырем месяцам тюрьмы 10.06.2021, 19:022 «Каникулы с Росгвардией» начались в Псковской области
10.06.2021, 19:002 Александр Козловский: «Единая Россия» всегда выполняет свою программу 10.06.2021, 18:510 Михаил Ведерников и Леонид Курсенков обсудили ход вакцинации и реализацию нацпроектов в Себежском районе 10.06.2021, 18:490 Псковские шахматисты-пенсионеры стали участниками всероссийского онлайн-турнира 10.06.2021, 18:435 Губернатор призвал представителей власти присоединиться к прививочной кампании для сохранения работоспособности
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.