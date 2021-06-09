Экономика

Количество эскроу-счетов в Сбербанке на Северо-Западе выросло в семь раз

Количество эскроу-счетов, открытых в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк за 12 месяцев, выросло почти в 7 раз и превысило 20 тысяч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Кредитный портфель банка по проектному финансированию жилья в СЗФО увеличился за тот же период в 1,5 раза и составил 110 млрд рублей. Почти 90% кредитуемых проектов реализуются с использованием эскроу-счетов. При этом по итогам 5 месяцев 2021 года объем ипотечных кредитов по Северо-Западу вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 139 млрд рублей.

«Спрос на ипотеку показал значительный рост, и, в первую очередь, это связано с предпринятыми антикризисными мерами, программами господдержки и акциями банка. Ожидаемо растет количество эскроу-счетов, и пока эта тенденция будет сохраняться. Число успешно завершенных проектов с раскрытием эскроу-счетов на сегодняшний день приближается к 20, большая часть приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.