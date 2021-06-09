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Экономика

Губернатор поручил организовать переходный период для предпринимателей «серой» сферы экономики при легализации бизнеса

11.06.2021 20:47|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 11 июня, провел заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению регионального рынка труда. В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты РФ, органов исполнительной власти, региональных управлений федеральных ведомств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Открывая заседание рабочей группы, Михаил Ведерников проинформировал, что к началу июня восстановлена занятость более чем 5,8 тыс граждан. Май также выдался стабильным для рынка труда — трудоустроилось более 1,1 тыс человек. Число безработных снизилось и составило порядка 3,6 тыс граждан.

«В Псковской области, как и в ряде других регионов, занятость связана с сезонностью. Летом мы также ожидаем увеличение занятости за счет участия жителей в работе сельскохозяйственных предприятий, а также на сборе грибов и ягод», — заметил губернатор.

При этом Михаил Ведерников акцентировал внимание собравшихся, что уже сейчас необходимо наращивать темпы по восстановлению численности занятых в экономике региона, чтобы достичь целей, указанных в поручении президента РФ. В этом плане губернатор выразил слова благодарности руководителям муниципалитетов за своевременное и оперативное подписание соглашений с администрацией области о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости.

«Рабочая группа уже начала детальный анализ ситуации на рынке труда. Хочу отметить, что при проверке крупных предприятий и работодателей были выявлены нарушения, их много», — отметил губернатор и призвал региональные органы власти, все заинтересованные ведомства, глав муниципалитетов продолжать работу, регулярно проводить мониторинг состояния рынка труда.

Второй момент, на который глава региона обратил внимание, — выявление неформально занятых граждан и легализация трудовых отношений. В рамках этого вопроса Михаил Ведерников предложил организовать оперативный обмен информацией между Пенсионным Фондом России, Федеральной налоговой службой и Государственной инспекции труда.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо регулярно вести мониторинг сайтов и социальных сетей, детально проанализировать сферу малого и среднего предпринимательства, ведь не приходится говорить о безопасности граждан, когда организации и специалисты работают вне правового поля. При этом губернатор акцентировал внимание, что и с предпринимателями надо вести работу аккуратно.

Глава региона также выступил с инициативой организации переходного периода, в рамках которого профильные специалисты региональных комитетов помогут предпринимателям оформить свою деятельность и начать работать легально. Будут разработаны и дополнительные меры поддержки, чтобы компенсировать небольшие расходы, которые понесут новые участники экономики.

Поручение проработать перечень мер по переходу неформально занятых граждан в правовое поле губернатор дал комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

В рамках мероприятия прозвучали доклады по исполнению ранее данных поручений. Руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников отметил, что создан план дополнительных мероприятий, направленных на восстановление занятости населения. Михаил Ведерников по итогам доклада обратился к главам муниципалитетов, чтобы те на местах контролировали реализацию мероприятий в ручном режиме.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова рассказала о работе по проверке легализации трудовых отношений на предприятиях общественного питания. Так, специалистами ведомства проверены более 800 объектов, на 120-ти из них списочная численность не соответствует реальному количеству работников. Глава региона поручил проработать вопрос информационного освещения данной темы, а также организовать разъяснительную работу для предпринимателей.

Отметим, что о совместных рейдах с прокуратурой доложил руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Геннадий Иойлев, о работе по заключению коллективных трудовых договоров — председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. О ситуации в муниципалитете по восстановлению рынка труда рассказал Глава Усвятского района Дмитрий Петров.

В завершение глава региона поддержал инициативу уполномоченного по правам предпринимателей Псковской области Аркадия Мурылева о предоставлении субсидий малому и среднему бизнесу для создания новых рабочих мест. Глава региона поручил проработать предложения, которые будут вынесены на федеральный уровень для принятия решения.

«Давайте сформулируем свою позицию и будем ее отстаивать. Если это действенный инструмент, то за него необходимо побороться», — отметил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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