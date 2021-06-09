Экономика

Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода

Идею введения в России безусловного базового дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства — поддерживает половина россиян, сумму выплаты они оценивают в 30,1 тысячи рублей, свидетельствует исследование онлайн-сервиса SuperJob, результаты которого опубликовало РИА Новости.

Против безусловного базового дохода высказались 12% респондентов, затруднились с ответом 38% опрошенных. При этом желаемая сумма базового дохода выросла по сравнению с сентябрем на 1,6 тысячи рублей, а по сравнению с июнем прошлого года — на 5,1 тысячи рублей.

Мужчины поддерживают идею введения безусловного базового дохода активнее, чем женщины (52 и 47% соответственно). Кроме того, чем старше россияне, тем больше среди них сторонников инициативы: поддержали подобную идею 37% опрошенных среди молодежи до 24 лет и 54% среди респондентов старше 45 лет.

Больше всего сторонников введения базового безусловного дохода в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%), а меньше всего - в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%). В Москве идею поддержали 49% респондентов, в Санкт-Петербурге - 50%.

«Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства - в Красноярске (35 600 рублей на человека в месяц) и Москве (35 000 рублей). Самые скромные ожидания по сумме базового безусловного дохода - в Ростове-на-Дону (26 500 рублей) и Казани (26 600 рублей)», - рассказали авторы исследования.

Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 409 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.